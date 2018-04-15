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З травня подорожчає проїзд у
поїздах: на що витратять гроші

З травня подорожчає проїзд у поїздах: на що витратять гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:36

З травня подорожчає проїзд у поїздах: на що витратять гроші

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з травня подорожчає проїзд у поїздах.

Дивися повний текст З травня подорожчає проїзд у поїздах: на що витратять гроші.
R2
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