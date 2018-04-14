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СБУ пояснила обшуки на
підприємстві "Мотор Січ"

СБУ пояснила обшуки на підприємстві "Мотор Січ"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:44

СБУ пояснила обшуки на підприємстві "Мотор Січ"

Пропонуємо до обговорення:
Відомство зазначає, що розслідує кримінальне провадження за ч.1 ст.14 та ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу України за фактом підготовки до скоєння дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного підприємства "Мотор Січ".

Дивися повний текст СБУ пояснила обшуки на підприємстві "Мотор Січ".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:45

Возник вопрос. Если это стратегическое предприятие, почему государство не выкупило 51%, или все по чиновникам за копейки разошлось, а потом было продано дороже?
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:57

Якого ляда тоді продаєте?Китайських грошей захотіли?
vovaplus
 
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