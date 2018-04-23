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Майже 100 грн: як в Україні можуть
"злетіти" ціни на...

Майже 100 грн: як в Україні можуть "злетіти" ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:53

Майже 100 грн: як в Україні можуть "злетіти" ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Таке подорожчання вже закладено в ухвалених поправках до Податкового кодексу (ПК)

Дивися повний текст Майже 100 грн: як в Україні можуть "злетіти" ціни на сигарети (інфографіка).
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По 500грн. за пачку в самый раз. Меньше вонять будет в подъездах.
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Теперь в Европе не будет контрабандных сигарет по 3 евро за пачку из Украины.
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