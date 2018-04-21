Таке подорожчання вже закладено в ухвалених поправках до Податкового кодексу (ПК)
Дивися повний текст Майже 100 грн: як в Україні можуть "злетіти" ціни на сигарети (інфографіка).
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:53
Майже 100 грн: як в Україні можуть "злетіти" ціни на...
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Дивися повний текст Майже 100 грн: як в Україні можуть "злетіти" ціни на сигарети (інфографіка).
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:07
Теперь в Европе не будет контрабандных сигарет по 3 евро за пачку из Украины.
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:28
LOKY Вонять будет значительно больше, так как курить будут дешёвую контрабанду.
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