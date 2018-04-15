Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо...

Додано: Вів 24 кві, 2018 11:32

уж очень редкое явление для нашей страны, когда в депутаты идут с целью качественного выполнения непосредственно депутатских обязанностей... тут в большинстве случаев какие-то другие интересы играют роль, а долг, честь и служба родине фактически на последнем месте... и вот эти три, надеюсь, хоть для кого-нибудь не пустых слова наводят на мысль, что демократия выборного типа как-то изжила себя в виду развития манипулятивных технологий... пора бы на депутатскую службу призывать отобранных по определенному критерию профессионалов... именно призывать, как в армию или как присяжных в суд.... отработал срок, получил компенсацию... и компания из которой тебя "выдернули" получила компенсацию... или налоговые льготы... слабо так, кормушку бросить? ой точно слабо...



а большинству избранников я могу запросто высказать недоверие, так как не доверяю выбору большинства избирателей в виду их очевидной некомпетентности... возраст 18+ - этого недостаточно для права голоса, неплохо бы еще тесты на iq, психику и адекватность добавить, может тогда выборная демократия заработает.... если еще система и люди ее поддерживающие дадут ход таким реформам, но это уже другой вопрос )

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