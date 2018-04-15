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Андрій Зінченко: дорогі депутати,
або скільки ми платимо...

Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:55

Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році за кошторисом витрат Верховної Ради на апарат заплановано майже 1 млрд 730 млн грн.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо за обранців?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:55

Что за дичь вы втираете, сравнили ЗП немецких депутатов и украинских. У украинских депутатов уровень жизни сильнее отличается от уровня простых украинцев. У немцев эта разница намного меньше. Если бы украинцы жили хорошо, то мало кого бы интересовали их доходы.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:23

население уменьшилось, а количество дармоедов увеличилось.
Почему наш самый лучший президент не инициирует голосование об уменьшении дармоедов? Был же референдум, люди проголосовали, что не нужно столько бандитов живущих за наш счет
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:23

население уменьшилось, а количество дармоедов увеличилось.
Почему наш самый лучший президент не инициирует голосование об уменьшении дармоедов? Был же референдум, люди проголосовали, что не нужно столько бандитов живущих за наш счет
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:32

уж очень редкое явление для нашей страны, когда в депутаты идут с целью качественного выполнения непосредственно депутатских обязанностей... тут в большинстве случаев какие-то другие интересы играют роль, а долг, честь и служба родине фактически на последнем месте... и вот эти три, надеюсь, хоть для кого-нибудь не пустых слова наводят на мысль, что демократия выборного типа как-то изжила себя в виду развития манипулятивных технологий... пора бы на депутатскую службу призывать отобранных по определенному критерию профессионалов... именно призывать, как в армию или как присяжных в суд.... отработал срок, получил компенсацию... и компания из которой тебя "выдернули" получила компенсацию... или налоговые льготы... слабо так, кормушку бросить? ой точно слабо...

а большинству избранников я могу запросто высказать недоверие, так как не доверяю выбору большинства избирателей в виду их очевидной некомпетентности... возраст 18+ - этого недостаточно для права голоса, неплохо бы еще тесты на iq, психику и адекватность добавить, может тогда выборная демократия заработает.... если еще система и люди ее поддерживающие дадут ход таким реформам, но это уже другой вопрос )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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