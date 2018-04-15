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Андрій Зінченко: дорогі депутати,
або скільки ми платимо...

Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:55

Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році за кошторисом витрат Верховної Ради на апарат заплановано майже 1 млрд 730 млн грн.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо за обранців?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:55

Что за дичь вы втираете, сравнили ЗП немецких депутатов и украинских. У украинских депутатов уровень жизни сильнее отличается от уровня простых украинцев. У немцев эта разница намного меньше. Если бы украинцы жили хорошо, то мало кого бы интересовали их доходы.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:23

население уменьшилось, а количество дармоедов увеличилось.
Почему наш самый лучший президент не инициирует голосование об уменьшении дармоедов? Был же референдум, люди проголосовали, что не нужно столько бандитов живущих за наш счет
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:23

население уменьшилось, а количество дармоедов увеличилось.
Почему наш самый лучший президент не инициирует голосование об уменьшении дармоедов? Был же референдум, люди проголосовали, что не нужно столько бандитов живущих за наш счет
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:32

уж очень редкое явление для нашей страны, когда в депутаты идут с целью качественного выполнения непосредственно депутатских обязанностей... тут в большинстве случаев какие-то другие интересы играют роль, а долг, честь и служба родине фактически на последнем месте... и вот эти три, надеюсь, хоть для кого-нибудь не пустых слова наводят на мысль, что демократия выборного типа как-то изжила себя в виду развития манипулятивных технологий... пора бы на депутатскую службу призывать отобранных по определенному критерию профессионалов... именно призывать, как в армию или как присяжных в суд.... отработал срок, получил компенсацию... и компания из которой тебя "выдернули" получила компенсацию... или налоговые льготы... слабо так, кормушку бросить? ой точно слабо...

а большинству избранников я могу запросто высказать недоверие, так как не доверяю выбору большинства избирателей в виду их очевидной некомпетентности... возраст 18+ - этого недостаточно для права голоса, неплохо бы еще тесты на iq, психику и адекватность добавить, может тогда выборная демократия заработает.... если еще система и люди ее поддерживающие дадут ход таким реформам, но это уже другой вопрос )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:29

  link654 написав:Что за дичь вы втираете, сравнили ЗП немецких депутатов и украинских. У украинских депутатов уровень жизни сильнее отличается от уровня простых украинцев. У немцев эта разница намного меньше. Если бы украинцы жили хорошо, то мало кого бы интересовали их доходы.


Зарплата напрямую не сравнивается. Обратите внимание - речь как об абсолютных цифрах так и об относительных. По относительным цифрам Украина не сильно выделяется.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:31

  Rainbow написав:население уменьшилось, а количество дармоедов увеличилось.
Почему наш самый лучший президент не инициирует голосование об уменьшении дармоедов? Был же референдум, люди проголосовали, что не нужно столько бандитов живущих за наш счет


Референдум проголосовал за уменьшение числа депутатов до 300. В среднем нагрузка на депутата с уменьшением населения математически уменьшилась, но организация общественных отношений по этому поводу не изменилась.

На 450 депутатов тогда приходилось 52 000 000 граждан, а сегодня на неизвестное число, но примерно 42 000 000 - 423.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:34

  Tamagoch написав:уж очень редкое явление для нашей страны, когда в депутаты идут с целью качественного выполнения непосредственно депутатских обязанностей... тут в большинстве случаев какие-то другие интересы играют роль, а долг, честь и служба родине фактически на последнем месте... и вот эти три, надеюсь, хоть для кого-нибудь не пустых слова наводят на мысль, что демократия выборного типа как-то изжила себя в виду развития манипулятивных технологий... пора бы на депутатскую службу призывать отобранных по определенному критерию профессионалов... именно призывать, как в армию или как присяжных в суд.... отработал срок, получил компенсацию... и компания из которой тебя "выдернули" получила компенсацию... или налоговые льготы... слабо так, кормушку бросить? ой точно слабо...


Другой демократии не изобрели, но технически новая ее форма доступна уже сегодня. Призыв себя не оправдает т.к. нужен будет механизм отбора + современные требования о прозрачности захотят исполнить далеко не все.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:38

  Tamagoch написав:а большинству избранников я могу запросто высказать недоверие, так как не доверяю выбору большинства избирателей в виду их очевидной некомпетентности... возраст 18+ - этого недостаточно для права голоса, неплохо бы еще тесты на iq, психику и адекватность добавить, может тогда выборная демократия заработает.... если еще система и люди ее поддерживающие дадут ход таким реформам, но это уже другой вопрос )


Это все хорошо, но сегодня даже для самих представителей нет образовательного ценза. Хорошо это или плохо - вопрос дискуссионный, но какие-то предметные знания в областях, которые регулируются решениями таки людей не требуются т.к. в теории они обобщают мнение делегировавших им право голосовать, а у последних могут быть очень разные взгляды.

Обратите внимание, что даже на референдумах есть ограничения по вопросам, которые можно на них выносить.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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