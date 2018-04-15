У 2018 році за кошторисом витрат Верховної Ради на апарат заплановано майже 1 млрд 730 млн грн.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо за обранців?.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:55
Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо за обранців?.
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:55
Что за дичь вы втираете, сравнили ЗП немецких депутатов и украинских. У украинских депутатов уровень жизни сильнее отличается от уровня простых украинцев. У немцев эта разница намного меньше. Если бы украинцы жили хорошо, то мало кого бы интересовали их доходы.
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:23
население уменьшилось, а количество дармоедов увеличилось.
Почему наш самый лучший президент не инициирует голосование об уменьшении дармоедов? Был же референдум, люди проголосовали, что не нужно столько бандитов живущих за наш счет
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:23
население уменьшилось, а количество дармоедов увеличилось.
Почему наш самый лучший президент не инициирует голосование об уменьшении дармоедов? Был же референдум, люди проголосовали, что не нужно столько бандитов живущих за наш счет
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:32
уж очень редкое явление для нашей страны, когда в депутаты идут с целью качественного выполнения непосредственно депутатских обязанностей... тут в большинстве случаев какие-то другие интересы играют роль, а долг, честь и служба родине фактически на последнем месте... и вот эти три, надеюсь, хоть для кого-нибудь не пустых слова наводят на мысль, что демократия выборного типа как-то изжила себя в виду развития манипулятивных технологий... пора бы на депутатскую службу призывать отобранных по определенному критерию профессионалов... именно призывать, как в армию или как присяжных в суд.... отработал срок, получил компенсацию... и компания из которой тебя "выдернули" получила компенсацию... или налоговые льготы... слабо так, кормушку бросить? ой точно слабо...
а большинству избранников я могу запросто высказать недоверие, так как не доверяю выбору большинства избирателей в виду их очевидной некомпетентности... возраст 18+ - этого недостаточно для права голоса, неплохо бы еще тесты на iq, психику и адекватность добавить, может тогда выборная демократия заработает.... если еще система и люди ее поддерживающие дадут ход таким реформам, но это уже другой вопрос )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:29
Зарплата напрямую не сравнивается. Обратите внимание - речь как об абсолютных цифрах так и об относительных. По относительным цифрам Украина не сильно выделяется.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:31
Референдум проголосовал за уменьшение числа депутатов до 300. В среднем нагрузка на депутата с уменьшением населения математически уменьшилась, но организация общественных отношений по этому поводу не изменилась.
На 450 депутатов тогда приходилось 52 000 000 граждан, а сегодня на неизвестное число, но примерно 42 000 000 - 423.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:34
Другой демократии не изобрели, но технически новая ее форма доступна уже сегодня. Призыв себя не оправдает т.к. нужен будет механизм отбора + современные требования о прозрачности захотят исполнить далеко не все.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:38
Это все хорошо, но сегодня даже для самих представителей нет образовательного ценза. Хорошо это или плохо - вопрос дискуссионный, но какие-то предметные знания в областях, которые регулируются решениями таки людей не требуются т.к. в теории они обобщают мнение делегировавших им право голосовать, а у последних могут быть очень разные взгляды.
Обратите внимание, что даже на референдумах есть ограничения по вопросам, которые можно на них выносить.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:47
Англичане вот живут не сказать, что плохо, но когда журналисты узнали о статьях затрат на парламентариев, то это привело к реорганизации этих статей в сторону уменьшения сильно. Примерно так было, когда некоторые задались вопросом льгот бывшим главам КМУ т.к. не всем было ясно почему экс-премьер, который не занимал должность уже более 10 лет продолжал использовать автомобиль из гаража кабмина в личных целях. Оказалась, что имел право по законодательству и вопрос вышел в публичную плоскость.
Так что Ваша позиция дискуссионна, как мне кажется.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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