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Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:21
Оч дорогие депутаты!!!
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Додано: Вів 24 кві, 2018 14:21
ZINCHENKO написав:
Англичане вот живут не сказать, что плохо, но когда журналисты узнали о статьях затрат на парламентариев, то это привело к реорганизации этих статей в сторону уменьшения сильно. Примерно так было, когда некоторые задались вопросом льгот бывшим главам КМУ т.к. не всем было ясно почему экс-премьер, который не занимал должность уже более 10 лет продолжал использовать автомобиль из гаража кабмина в личных целях. Оказалась, что имел право по законодательству и вопрос вышел в публичную плоскость. Так что Ваша позиция дискуссионна, как мне кажется.
Отлично. Вы считаете что украинские депутаты заслуженно получают деньги и льготы?
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