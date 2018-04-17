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Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:21
Оч дорогие депутаты!!!
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сова
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Додано: Вів 24 кві, 2018 14:21
ZINCHENKO написав:
Англичане вот живут не сказать, что плохо, но когда журналисты узнали о статьях затрат на парламентариев, то это привело к реорганизации этих статей в сторону уменьшения сильно. Примерно так было, когда некоторые задались вопросом льгот бывшим главам КМУ т.к. не всем было ясно почему экс-премьер, который не занимал должность уже более 10 лет продолжал использовать автомобиль из гаража кабмина в личных целях. Оказалась, что имел право по законодательству и вопрос вышел в публичную плоскость. Так что Ваша позиция дискуссионна, как мне кажется.
Отлично. Вы считаете что украинские депутаты заслуженно получают деньги и льготы?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 14:27
Ответ на вопрос заслуженно или нет слишком слабоформализуемый и лежит в плоскости понятий эффективности и результативности. Зато вопрос табелирования вполне конкретный.
Отмечу так же, что когда была волна громких заявлений, что отдельные депутаты собирались отказаться от своей зарплаты в пользу (нужное подставить), то оказалось, что не выплатить ЗП и юридически почти невозможно.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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ZINCHENKO
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:55
я бы вынес на повестку референдума вопрос, сколько депутаты готовы приплачивать за свое "деп утатство". Это так, чтобы по совести. Полагаю, народ сочувственно отнесется к моей инициативе, ну и заодно //*легализирует проституцию*// зафиксирует статус-кво
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:20
sequence написав:
я бы вынес на повестку референдума вопрос, сколько депутаты готовы приплачивать за свое "деп утатство". Это так, чтобы по совести. Полагаю, народ сочувственно отнесется к моей инициативе, ну и заодно //*легализирует проституцию*// зафиксирует статус-кво
Если в будущем произойдет реформа представительской демократии, то депутат из образа всесильного перейдет скорее в образ администратора.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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ZINCHENKO
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