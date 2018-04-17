Новий сайт Міненерговугілля України з веб-адресою www.mev.gov.ua зламали і зашифрували, за відновлення вимагають 0,1 біткойна (близько $9 тис.).
Дивися повний текст Зламали новий сайт Міненерговугілля: вимагають криптовалюту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:02
Зламали новий сайт Міненерговугілля: вимагають криптовалюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зламали новий сайт Міненерговугілля: вимагають криптовалюту.
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:02
Неужели нет ежедгевного бекапа? Восстановите последнюю версию и будет все ок. Пипец 21 век на дворе.
реклама
|