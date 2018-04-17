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Зламали новий сайт Міненерговугілля:
вимагають криптовалюту

Зламали новий сайт Міненерговугілля: вимагають криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:02

Зламали новий сайт Міненерговугілля: вимагають криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Новий сайт Міненерговугілля України з веб-адресою www.mev.gov.ua зламали і зашифрували, за відновлення вимагають 0,1 біткойна (близько $9 тис.).

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Неужели нет ежедгевного бекапа? Восстановите последнюю версию и будет все ок. Пипец 21 век на дворе.
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