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У Польщі почнуть боротися з
"патологіями" в...

У Польщі почнуть боротися з "патологіями" в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:10

У Польщі почнуть боротися з "патологіями" в...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється, що в даній ініціативі беруть участь польські та українські організації роботодавців та бюро з працевлаштування.

Дивися повний текст У Польщі почнуть боротися з "патологіями" в працевлаштуванні українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:10

Давно пора це зробити.
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