Роскомнагляд пропонує ввести нову підставу для блокувань сайтів - рішення суду у справі про адміністративне правопорушення.
Дивися повний текст У Росії придумали, як ще обмежити доступ до сайтів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:37
У Росії придумали, як ще обмежити доступ до сайтів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії придумали, як ще обмежити доступ до сайтів.
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:38
А выделенные серверы, socks и proxy? Может хотят приучить россиян пользоваться TOR'oм?
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:21
С одной стороны, надо бы их пожалеть... хотя с другой стороны, выбрали себе недофюрера - тепер їжте, хоч повилазьте.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
реклама
|