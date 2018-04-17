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У Росії придумали, як ще
обмежити доступ до сайтів

У Росії придумали, як ще обмежити доступ до сайтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:37

У Росії придумали, як ще обмежити доступ до сайтів

Пропонуємо до обговорення:
Роскомнагляд пропонує ввести нову підставу для блокувань сайтів - рішення суду у справі про адміністративне правопорушення.

Дивися повний текст У Росії придумали, як ще обмежити доступ до сайтів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:38

А выделенные серверы, socks и proxy? Может хотят приучить россиян пользоваться TOR'oм?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:36

Проект "Чебурашка" воплощается в жизнь.
Поздравляю, рассеянцы.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:21

  se64plus написав:Проект "Чебурашка" воплощается в жизнь.
Поздравляю, рассеянцы.


С одной стороны, надо бы их пожалеть... хотя с другой стороны, выбрали себе недофюрера - тепер їжте, хоч повилазьте.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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