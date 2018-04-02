|
|
НАБУ затримало двох київських суддів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Дивися повний текст НАБУ затримало двох київських суддів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81590
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:54
иии... когда под залог выпустят?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама