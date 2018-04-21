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"Київпастранс" має намір
підвищити тарифи на проїзд у...

"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:12

"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у фінансовому плані КП на 2018 рік.

Дивися повний текст "Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:12

:D )))

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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:37

А в метре почем?
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antonivs3
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