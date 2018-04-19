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"Київпастранс" має намір
підвищити тарифи на проїзд у...

"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:12

"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у фінансовому плані КП на 2018 рік.

Дивися повний текст "Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:12

:D )))

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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:37

А в метре почем?
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:31

  antonivs3 написав:А в метре почем?

по логике 10 грн.
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:40

после метро в Милане по 1,5 евро это сущая мелочь - есть куда покращуваться
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:26

Re: "Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...

Италия, как и другие европейские страны, платят безработным пособия, что бы не голодали, а Украина платит пособие в 1$ в месяц, человеку осуществляющему уход за инвалидом. Вот отношение государства к своим гражданам, если проезд сделать как в Европе, то в Украине нищих станет больше в разы.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:32

  sequence написав:после метро в Милане по 1,5 евро это сущая мелочь - есть куда покращуваться

В Лондоне ещё дороже
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:33

  sequence написав:после метро в Милане по 1,5 евро это сущая мелочь - есть куда покращуваться


2,20 евро в Барселоне - это гораздо более приятный ориентир для разных пасстрансов.
И 100 евро - самый дешевый билет на внутренний матч ФК Барселона. Думаю, если ввести такие цены, то жизнь наладится и у ФФУ и у пасстрансов )))
freeze
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