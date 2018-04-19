Про це йдеться у фінансовому плані КП на 2018 рік.
Дивися повний текст "Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:12
"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті.
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:37
А в метре почем?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:40
после метро в Милане по 1,5 евро это сущая мелочь - есть куда покращуваться
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:26
Re: "Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
Италия, как и другие европейские страны, платят безработным пособия, что бы не голодали, а Украина платит пособие в 1$ в месяц, человеку осуществляющему уход за инвалидом. Вот отношение государства к своим гражданам, если проезд сделать как в Европе, то в Украине нищих станет больше в разы.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:32
В Лондоне ещё дороже
back in USSR
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:33
2,20 евро в Барселоне - это гораздо более приятный ориентир для разных пасстрансов.
И 100 евро - самый дешевый билет на внутренний матч ФК Барселона. Думаю, если ввести такие цены, то жизнь наладится и у ФФУ и у пасстрансов )))
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