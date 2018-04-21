|
|
|
"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:28
freeze написав:
2,20 евро в Барселоне - это гораздо более приятный ориентир для разных пасстрансов.
sequence написав:
после метро в Милане по 1,5 евро это сущая мелочь - есть куда покращуваться
И 100 евро - самый дешевый билет на внутренний матч ФК Барселона. Думаю, если ввести такие цены, то жизнь наладится и у ФФУ и у пасстрансов )))
если покупать билет сразу на 10 поездок, то обойдёться в 2 раза дешевле, а средняя заработная плата в Барселоне более 2000 евро...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 1960
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|