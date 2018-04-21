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"Київпастранс" має намір
підвищити тарифи на проїзд у...

"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:28

  freeze написав:
  sequence написав:после метро в Милане по 1,5 евро это сущая мелочь - есть куда покращуваться

2,20 евро в Барселоне - это гораздо более приятный ориентир для разных пасстрансов.
И 100 евро - самый дешевый билет на внутренний матч ФК Барселона. Думаю, если ввести такие цены, то жизнь наладится и у ФФУ и у пасстрансов )))

если покупать билет сразу на 10 поездок, то обойдёться в 2 раза дешевле, а средняя заработная плата в Барселоне более 2000 евро...
Cler
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