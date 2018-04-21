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"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:28
freeze написав:
2,20 евро в Барселоне - это гораздо более приятный ориентир для разных пасстрансов.
sequence написав:
после метро в Милане по 1,5 евро это сущая мелочь - есть куда покращуваться
И 100 евро - самый дешевый билет на внутренний матч ФК Барселона. Думаю, если ввести такие цены, то жизнь наладится и у ФФУ и у пасстрансов )))
если покупать билет сразу на 10 поездок, то обойдёться в 2 раза дешевле, а средняя заработная плата в Барселоне более 2000 евро...
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Cler
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:23
В Киевском метро за скидку в 10% надо выкупить поездок на месяц.
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1007qwert
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:53
Городской общественный транспорт должен быть дотационным, иначе пересядут на автомобили и будут вонять в пробках.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:17
воопщем решение правильное, как никак подвижной состав обновляют.
как по мне на разовую поездку нужно/можно поднимать и до 10-15 грн., а если вводить принцып типа как в Европах, то нужно делать гривен 20-25 за 90 минут
Но при покупке месячных билетов должны быть большие скидки, чтобы проездной на месяц на один вид стоил не больше 170 ... 200 грн. (то есть цена должна быть как сейчас)
т.е. киевляни которые фактически содержат своими налогами эту контору, пострадать от повышения цен не должны.
...
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uaprofi
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