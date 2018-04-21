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"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:28
freeze написав:
2,20 евро в Барселоне - это гораздо более приятный ориентир для разных пасстрансов.
sequence написав:
после метро в Милане по 1,5 евро это сущая мелочь - есть куда покращуваться
И 100 евро - самый дешевый билет на внутренний матч ФК Барселона. Думаю, если ввести такие цены, то жизнь наладится и у ФФУ и у пасстрансов )))
если покупать билет сразу на 10 поездок, то обойдёться в 2 раза дешевле, а средняя заработная плата в Барселоне более 2000 евро...
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Cler
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:23
В Киевском метро за скидку в 10% надо выкупить поездок на месяц.
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1007qwert
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:53
Городской общественный транспорт должен быть дотационным, иначе пересядут на автомобили и будут вонять в пробках.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:17
воопщем решение правильное, как никак подвижной состав обновляют.
как по мне на разовую поездку нужно/можно поднимать и до 10-15 грн., а если вводить принцып типа как в Европах, то нужно делать гривен 20-25 за 90 минут
Но при покупке месячных билетов должны быть большие скидки, чтобы проездной на месяц на один вид стоил не больше 170 ... 200 грн. (то есть цена должна быть как сейчас)
т.е. киевляни которые фактически содержат своими налогами эту контору, пострадать от повышения цен не должны.
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uaprofi
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:33
uaprofi написав:
воопщем решение правильное, как никак подвижной состав обновляют.
как по мне на разовую
поездку нужно/можно поднимать и до 10-15 грн., а если вводить принцып типа как в Европах, то нужно делать гривен 20-25 за 90 минутНо при покупке месячных билетов должны быть большие скидки, чтобы проездной на месяц на один вид стоил не больше 170 ... 200 грн. (то есть цена должна быть как сейчас)
т.е. киевляни которые фактически содержат своими налогами эту контору, пострадать от повышения цен не должны.
Думаю что страдать будут все.
Опыт метрополитена с годовыми проезными по старым ценам показал что желающих разово проехать не достаточно для покрытия затрат.
Поэтому или дотации с городского бюджета или страдать.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:25
1007qwert написав:
В Киевском метро за скидку в 10% надо выкупить поездок на месяц.
а в той же Барселоне, о "дороговизне" транспорта в которой писали выше, при покупке месячного проездного цена одной поездки стоит примерно 1/3 разового билета...
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Cler
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:16
Cler написав: 1007qwert написав:
В Киевском метро за скидку в 10% надо выкупить поездок на месяц.
а в той же Барселоне, о "дороговизне" транспорта в которой писали выше, при покупке месячного проездного цена одной поездки стоит примерно 1/3 разового билета...
А кто проверяет наличие проездного, там есть контролёр? А как в Барселоне с маршрутками, они там тоже есть?
В Киеве уже маршрутки по 7-8 грн ездят по проспекту Победы, на один автобус-тролейбус , которые ходят 1-2 раза за час, приходится сотня разных маршруток, ими большинству людей приходиться ездить. Я когда-то купила месячный проездной на автобус, и сказала что больше такой глупости никогда не сделаю, когда на маршруте вместо 5-ти автобусов ездит 2-3 и приходится по часу стоять в ожидании и расписание совсем не соблюдается. Маршрутки в Киеве правят бал, поэтому, для киевлян было б хорошо сделать месячный проездной на маршрутки, чтобы поездка стоила не более 50%% от разовой, и водитель меньше будет отвлекаться на выдачу сдачи во время движения.
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1007qwert
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:29
1007qwert написав:
Италия, как и другие европейские страны, платят безработным пособия, что бы не голодали, а Украина платит пособие в 1$ в месяц, человеку осуществляющему уход за инвалидом. Вот отношение государства к своим гражданам
До сих пор? Мне платили 10 лет назад что-то наподобие, пару долларов от г-а и еще доллар то ли от КМДА, то ли еще откуда. Кстати, стаж вроде шел
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antonivs3
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:31
cannabis_ua написав: uaprofi написав:
воопщем решение правильное, как никак подвижной состав обновляют.
как по мне на разовую
поездку нужно/можно поднимать и до 10-15 грн., а если вводить принцып типа как в Европах, то нужно делать гривен 20-25 за 90 минутНо при покупке месячных билетов должны быть большие скидки, чтобы проездной на месяц на один вид стоил не больше 170 ... 200 грн. (то есть цена должна быть как сейчас)
т.е. киевляни которые фактически содержат своими налогами эту контору, пострадать от повышения цен не должны.
Думаю что страдать будут все.
Опыт метрополитена с годовыми проезными по старым ценам показал что желающих разово проехать не достаточно для покрытия затрат.
Поэтому или дотации с городского бюджета или страдать.
В кассах и у автоматов за жетонами везде стоят очереди. А чтобы затраты покрывались пусть отменят бесплатный проезд льготникам, так не надо будет в разы повышать тарифы. А то всего за 10 лет проезд вырос в 10 раз - с 50 коп до 5 грн. в метро и т.д. А доходы у людей разве также увеличились? Зарплаты и пенсии увеличились всего в 2-3 раза. В Европе платят в метро за время в пути, а у нас все одинаково - что за 2 остановки, что за 10,- всем 5 грн., а некоторым совсем шара. Надо сделать проездные в метро по времени - на час, два и т.д. Пусть те кто катаются часами платят больше.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 01:00
antonivs3 написав: 1007qwert написав:
Италия, как и другие европейские страны, платят безработным пособия, что бы не голодали, а Украина платит пособие в 1$ в месяц, человеку осуществляющему уход за инвалидом. Вот отношение государства к своим гражданам
До сих пор? Мне платили 10 лет назад что-то наподобие, пару долларов от г-а и еще доллар то ли от КМДА, то ли еще откуда. Кстати, стаж вроде шел
Пару долл. платили когда был курс 2. Сейчас решили что 2 долл. много, теперь 1 долл. и стаж засчитывается.
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