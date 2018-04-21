"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...

Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:31

cannabis_ua написав: uaprofi написав: воопщем решение правильное, как никак подвижной состав обновляют.

как по мне на разовую поездку нужно/можно поднимать и до 10-15 грн., а если вводить принцып типа как в Европах, то нужно делать гривен 20-25 за 90 минут

Но при покупке месячных билетов должны быть большие скидки, чтобы проездной на месяц на один вид стоил не больше 170 ... 200 грн. (то есть цена должна быть как сейчас)

т.е. киевляни которые фактически содержат своими налогами эту контору, пострадать от повышения цен не должны. воопщем решение правильное, как никак подвижной состав обновляют.как по мне напоездку нужно/можно поднимать и до 10-15 грн., а если вводить принцып типа как в Европах, то нужно делать гривен 20-25 за 90 минутт.е. киевляни которые фактически содержат своими налогами эту контору, пострадать от повышения цен не должны.

Думаю что страдать будут все.

Опыт метрополитена с годовыми проезными по старым ценам показал что желающих разово проехать не достаточно для покрытия затрат.

Поэтому или дотации с городского бюджета или страдать. Думаю что страдать будут все.Опыт метрополитена с годовыми проезными по старым ценам показал что желающих разово проехать не достаточно для покрытия затрат.Поэтому или дотации с городского бюджета или страдать.

В кассах и у автоматов за жетонами везде стоят очереди. А чтобы затраты покрывались пусть отменят бесплатный проезд льготникам, так не надо будет в разы повышать тарифы. А то всего за 10 лет проезд вырос в 10 раз - с 50 коп до 5 грн. в метро и т.д. А доходы у людей разве также увеличились? Зарплаты и пенсии увеличились всего в 2-3 раза. В Европе платят в метро за время в пути, а у нас все одинаково - что за 2 остановки, что за 10,- всем 5 грн., а некоторым совсем шара. Надо сделать проездные в метро по времени - на час, два и т.д. Пусть те кто катаются часами платят больше.