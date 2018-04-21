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"Київпастранс" має намір
підвищити тарифи на проїзд у...

"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:51

  1007qwert написав:В Европе платят в метро за время в пути, а у нас все одинаково - что за 2 остановки, что за 10,- всем 5 грн.

точнее сказать в некоторых странах Европы стоимость билета зависит от времени поездки, но такая система существует не везде...
Cler
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