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"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:51
1007qwert написав:
В Европе платят в метро за время в пути, а у нас все одинаково - что за 2 остановки, что за 10,- всем 5 грн.
точнее сказать в некоторых странах Европы стоимость билета зависит от времени поездки, но такая система существует не везде...
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Cler
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