«Укртрансбезпека» почала штрафувати водіїв за порушення перевезення вантажів. Про це повідомляється на сторінці служби в Facebook.
Дивися повний текст Від 17 до 34 тис. грн: в Україні запрацювала нова система штрафів.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:28
Від 17 до 34 тис. грн: в Україні запрацювала нова...
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Дивися повний текст Від 17 до 34 тис. грн: в Україні запрацювала нова система штрафів.
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:28
На 8600 евро это как? У нас уже штрафы в евро берут или это ГАИшникам на лапу в евро дают?
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