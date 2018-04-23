RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Від 17 до 34 тис. грн: в
Україні запрацювала нова...

Від 17 до 34 тис. грн: в Україні запрацювала нова...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:28

Від 17 до 34 тис. грн: в Україні запрацювала нова...

Пропонуємо до обговорення:
«Укртрансбезпека» почала штрафувати водіїв за порушення перевезення вантажів. Про це повідомляється на сторінці служби в Facebook.

Дивися повний текст Від 17 до 34 тис. грн: в Україні запрацювала нова система штрафів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81590
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:28

На 8600 евро это как? У нас уже штрафы в евро берут или это ГАИшникам на лапу в евро дают?
yevgenmuza
 
Повідомлень: 92
З нами з: 12.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ZINCHENKO і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже 100 грн: як в Україні можуть "злетіти" ціни на...
R2 » Вів 24 кві, 2018 10:53
2 80
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 11:07
link654
Виробництво автомобілів в Україні обвалилося у 50 разів...
R2 » Вів 24 кві, 2018 08:51
0 118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 08:51
R2
Популярну в Україні модель зняли з конвеєра
R2 » Вів 24 кві, 2018 07:03
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 07:03
summacut
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.