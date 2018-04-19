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Гройсман розповів, як має
зростати українська економіка

Гройсман розповів, як має зростати українська економіка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:35

Гройсман розповів, як має зростати українська економіка

Пропонуємо до обговорення:
Глава уряду також підкреслив, що українська IT-галузь, яка продемонструвала в 2017 році зростання на 20%.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:35

очень интересно послушать, чем Гройсман лично помог айти отрасли вырасти на 20%? А то что солнце каждое утро встает, случайно не его заслуга?
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:49

Re: Гройсман розповів, як має зростати українська економіка

Вот та сфера куда это воровское государство не тычет свой нос и растет на 20% в год. Там наши воры ничего не могут украсть. Не сомневаюсь что и остальные отрасли так же могли бы, вот только воруют эти твари как сумашедшие.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:16

Что сделано чтобы она так расла? Кого вина?
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:19

можно было фразу сделать законченной "украинская экономика должна".
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