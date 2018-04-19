Глава уряду також підкреслив, що українська IT-галузь, яка продемонструвала в 2017 році зростання на 20%.
Дивися повний текст Гройсман розповів, як має зростати українська економіка.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:35
Гройсман розповів, як має зростати українська економіка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, як має зростати українська економіка.
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:35
очень интересно послушать, чем Гройсман лично помог айти отрасли вырасти на 20%? А то что солнце каждое утро встает, случайно не его заслуга?
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:49
Re: Гройсман розповів, як має зростати українська економіка
Вот та сфера куда это воровское государство не тычет свой нос и растет на 20% в год. Там наши воры ничего не могут украсть. Не сомневаюсь что и остальные отрасли так же могли бы, вот только воруют эти твари как сумашедшие.
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:57
Re: Гройсман розповів, як має зростати українська економіка
После лютого разгула в украинской банковской системе с уничтожением вкладчиков 200+ эти Беньчики Крики активно ищут кого бы еще ободрать. Возможно их порадует перспектива ереванского карнавала и наличие в Украине хороших веревок и столбов на Крещатике.
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:04
А вы уверены, что при этом будете сторонним наблюдателем и вас или ваших близких не зацепит беснующаяся толпа очередных революционеров?
back in USSR
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