Глава уряду також підкреслив, що українська IT-галузь, яка продемонструвала в 2017 році зростання на 20%.
Дивися повний текст Гройсман розповів, як має зростати українська економіка.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:35
Гройсман розповів, як має зростати українська економіка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, як має зростати українська економіка.
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:35
очень интересно послушать, чем Гройсман лично помог айти отрасли вырасти на 20%? А то что солнце каждое утро встает, случайно не его заслуга?
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:49
Re: Гройсман розповів, як має зростати українська економіка
Вот та сфера куда это воровское государство не тычет свой нос и растет на 20% в год. Там наши воры ничего не могут украсть. Не сомневаюсь что и остальные отрасли так же могли бы, вот только воруют эти твари как сумашедшие.
Додано: Сер 25 кві, 2018 06:07
Re: Гройсман розповів, як має зростати українська економіка
Тю. Да как должна и я могу рассказать. Рассказал бы лучше что он, как премьер, делает для того, чтобы это "должна" сбылось. И когда это "должна" сбудется..
Впрочем со сроками то понятно - скоро (тм).
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