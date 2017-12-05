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Вакансия Старший специалист
по бюджетированию (Terrasoft)

Вакансия Старший специалист по бюджетированию (Terrasoft)
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:22

Вакансия Старший специалист по бюджетированию (Terrasoft)

Компания Terrasoft укрепляет команду Финансового департамента, в связи с этим ищем Старшего специалиста по бюджетированию.

Основные обязанности:
• Построение функций бюджетирования в группе компаний
• Внедрение платежного календаря
• Проведение факторного анализа выполнения бюджетов доходов и расходов структурными подразделениями

Ищем специалиста, который:
• Знает принципы организации финансовой работы предприятия
• Выстраивал в компании функцию бюджетирования с нуля
• Знает основные принципы и методы бюджетирования
• Знает порядок составления финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств
• Знает английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate.

* График работы с 9:00 до 18:00.

Мы уверены, что если понравимся друг другу, то всегда сможем договориться о размере ежемесячного вознаграждения.

Наш офис находится по адресу:
Киев, проспект Валерия Лобановского, 115а (недалеко от станции метро Демеевская).

Присылайте ваши резюме и рекомендации на почту - v.naboka@bpmonline.com (Виктория)

Спасибо, всем хорошего дня!
Vika Naboka
 
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