Вакансия Старший специалист по бюджетированию (Terrasoft)

Компания Terrasoft укрепляет команду Финансового департамента, в связи с этим ищем Старшего специалиста по бюджетированию.
Основные обязанности:
• Построение функций бюджетирования в группе компаний
• Внедрение платежного календаря
• Проведение факторного анализа выполнения бюджетов доходов и расходов структурными подразделениями
Ищем специалиста, который:
• Знает принципы организации финансовой работы предприятия
• Выстраивал в компании функцию бюджетирования с нуля
• Знает основные принципы и методы бюджетирования
• Знает порядок составления финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств
• Знает английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate.
* График работы с 9:00 до 18:00.
Мы уверены, что если понравимся друг другу, то всегда сможем договориться о размере ежемесячного вознаграждения.
Наш офис находится по адресу:
Киев, проспект Валерия Лобановского, 115а (недалеко от станции метро Демеевская).
Присылайте ваши резюме и рекомендации на почту - v.naboka@bpmonline.com (Виктория)
Спасибо, всем хорошего дня!