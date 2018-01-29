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Вірус Petya і дорогі листоноші: хто винен у збитках Укрпошти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова компанії Ігор Смілянський.
Дивися повний текст Вірус Petya і дорогі листоноші: хто винен у збитках Укрпошти
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:22
тарифы в этом году уже повысили в два раза, еще не хватает?
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