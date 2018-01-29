RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вірус Petya і дорогі листоноші:
хто винен у збитках Укрпошти

Вірус Petya і дорогі листоноші: хто винен у збитках Укрпошти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:22

Вірус Petya і дорогі листоноші: хто винен у збитках Укрпошти

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова компанії Ігор Смілянський.

Дивися повний текст Вірус Petya і дорогі листоноші: хто винен у збитках Укрпошти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81593
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:22

тарифы в этом году уже повысили в два раза, еще не хватает?
Cactus
 
Повідомлень: 727
З нами з: 26.08.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 111111111, gh78 і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Андрій Зінченко: дорогі депутати, або скільки ми платимо... 1, 2
R2 » Вів 24 кві, 2018 10:55
13 407
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 15:55
sequence
Гонтарева розповіла, хто з олігархів скільки винен Нацбанку
R2 » Чет 15 бер, 2018 15:51
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 15:51
Moimir
Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди... 1, 2
R2 » П'ят 22 гру, 2017 16:40
11 1104
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 січ, 2018 16:24
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
USA economy (29)
24.04.2018 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.