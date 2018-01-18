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Антикорупціонери викрили
Адміністрацію морпортів у...

Антикорупціонери викрили Адміністрацію морпортів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:23

Антикорупціонери викрили Адміністрацію морпортів у...

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування проти колишніх керівників Адміністрації морських портів України та підприємців.

Дивися повний текст Антикорупціонери викрили Адміністрацію морпортів у розтраті сотень мільйонів.
R2
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