Профільний комітет Європарламенту підтримує надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу обсягом в один мільярд євро.
Дивися повний текст У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні – проект доповіді.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:38
У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні – проект доповіді.
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:38
Я вас прошу, не давайте депутатам/олігархам грошей, вони їх 100% розкрадуть. Якщо хочете допомогти, будуйте інфраструктуру/виробництво в Україні.
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