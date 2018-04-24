RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Європарламенті підтримують
мільярдну допомогу Україні...

У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:38

У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Профільний комітет Європарламенту підтримує надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу обсягом в один мільярд євро.

Дивися повний текст У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні – проект доповіді.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81596
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:38

Я вас прошу, не давайте депутатам/олігархам грошей, вони їх 100% розкрадуть. Якщо хочете допомогти, будуйте інфраструктуру/виробництво в Україні.
Rainbow
 
Повідомлень: 1736
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:32

Выполнение каких " определенных условий"???? Отдавать будет каждый украинец
Moimir
 
Повідомлень: 470
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:38

  Moimir написав:Выполнение каких " определенных условий"???? Отдавать будет каждый украинец


это помощь, а не кредит
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:19

  trololo написав: это помощь, а не кредит

Это тот же кредит- на условиях срочности, платности, возвратности.
Moimir
 
Повідомлень: 470
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:57

  Moimir написав:
  trololo написав: это помощь, а не кредит

Это тот же кредит- на условиях срочности, платности, возвратности.

Вранье. Это как раз помощь. Как грант, который выдается при выполнении определнных требований.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20374
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 4505 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже 100 грн: як в Україні можуть "злетіти" ціни на...
R2 » Вів 24 кві, 2018 10:53
3 118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 21:28
deusfromchaos
В Україні стався збій з мобільним інтернетом Lifecell
R2 » Вів 24 кві, 2018 17:30
3 94
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 18:29
trololo
Від 17 до 34 тис. грн: в Україні запрацювала нова...
R2 » Вів 24 кві, 2018 13:28
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 13:28
yevgenmuza
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.