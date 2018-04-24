Профільний комітет Європарламенту підтримує надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу обсягом в один мільярд євро.
Дивися повний текст У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні – проект доповіді.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:38
У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні – проект доповіді.
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:38
Я вас прошу, не давайте депутатам/олігархам грошей, вони їх 100% розкрадуть. Якщо хочете допомогти, будуйте інфраструктуру/виробництво в Україні.
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:32
Выполнение каких " определенных условий"???? Отдавать будет каждый украинец
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:38
это помощь, а не кредит
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 24 кві, 2018 23:19
Додано: Вів 24 кві, 2018 23:57
Вранье. Это как раз помощь. Как грант, который выдается при выполнении определнных требований.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 02:02
Вот так вам взяли и подарили 1 млрд долларов :) Кредит, конечно же, просто под очень хороший процент.
"The European Commission is committed to actively supporting Ukraine in the challenging times it is going through. Since the outbreak of the crisis in early 2014, the Commission has disbursed a total of EUR 2.8 billion in macro-financial assistance (MFA) through three consecutive programmes of low-interest loans."
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en#macro-financial-assistance
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