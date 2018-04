У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні...

Додано: Сер 25 кві, 2018 02:02

Faceless написав: Вранье. Это как раз помощь. Как грант, который выдается при выполнении определнных требований. Вранье. Это как раз помощь. Как грант, который выдается при выполнении определнных требований.

Вот так вам взяли и подарили 1 млрд долларов :) Кредит, конечно же, просто под очень хороший процент."The European Commission is committed to actively supporting Ukraine in the challenging times it is going through. Since the outbreak of the crisis in early 2014, the Commission has disbursed a total of EUR 2.8 billion in macro-financial assistance (MFA) through three consecutive programmes of."https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en#macro-financial-assistance