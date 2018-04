У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні...

Додано: Сер 25 кві, 2018 12:33

in the form of medium-term loans

Ну так вот выдержка из текста по вашей ссылке, прям на первой странице, в разделе Grounds for and objectives of the proposal:"The Ukrainian authorities requested MFA from the EU of EUR 2 billion on 9 September 2014. The request for MFA was reiterated in a further letter on 15 December 2014. Taking into consideration these requests and the economic situation in Ukraine, in particular the emergence of significant additional external financing needs, the European Commission is submitting to the European Parliament and the Council a proposal to grant MFA to Ukraine of maximum EUR 1.8 billion."А вот из того параграфа, что процитировали вы, получается, что программа MFA, о которой идет речь в статье и которая по сути является кредитованием,существующие гранты по разным программам, например, по поддержке малого бизнеса, энергоэффективности, улучшению инфраструктуры ЖКХ в отдельных областях и т.д. Вот они действительно безвозвратные, но там и суммы на порядок меньше. 1.565 миллиарда - это типа всего формально утверждено с 2014 по 2020 гг, но Украина эти суммы на самом деле не выбирает по причине отсутствия качественных проектов, ну и отсутствия желания наших чиновников их готовить. Об этом много писали и пишут как на финансовых ресурсах, так и на укрправде, например.Помню на правде был интересный материал по поводу этих грантов на программы по энергосбережению, которыми наши тупо не могут воспользоваться по причине дремучей некомпетентности. Европейцы организовали специальные курсы менеджеров по энергоэффективности, куда отправляли наших чиновников, чтобы те учились управлять процессами и готовить проекты, под которые можно безвозмездно получать деньги. Так что вы думаете, как только этих неучей научили хоть чему-нибудь (бесплатно, т.е. за деньги европейцев), они все быстренько сдрыснули с гос службы в бизнес сектор, т.е. на работу в строительную отрасль. И снова готовить гос. проекты некому (facepalm).И вот очередной раз осознаешь, какая жесть творится в наших гос. органах. Получается, что того, кто прозябал на госслужбе и потом при первой же возможности, получив хоть какие-то знания и навыки, сбежал в бизнес сектор, на этой самой службе прельщали даже не взятки, а то, что он тупой планктон, которого больше никуда не берут и который в принципе ничего не умеет делать, кроме того, что кое-как писать, считать, хамить посетителям и раскладывать косынку на рабочем компеПросто жесть. Вспоминаю слова Нефедова - "Ребята, вы думаете, что там за вывесками разных гос. органов есть хоть какое-то подобие государства? Поверьте, его нет, я сам проверял. Нам надо все строить с абсолютного нуля."