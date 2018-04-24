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У Європарламенті підтримують
мільярдну допомогу Україні...

У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:33

Faceless
Ну так вот выдержка из текста по вашей ссылке, прям на первой странице, в разделе Grounds for and objectives of the proposal:

"The Ukrainian authorities requested MFA from the EU of EUR 2 billion on 9 September 2014. The request for MFA was reiterated in a further letter on 15 December 2014. Taking into consideration these requests and the economic situation in Ukraine, in particular the emergence of significant additional external financing needs, the European Commission is submitting to the European Parliament and the Council a proposal to grant MFA to Ukraine of maximum EUR 1.8 billion in the form of medium-term loans."

А вот из того параграфа, что процитировали вы, получается, что программа MFA, о которой идет речь в статье и которая по сути является кредитованием, дополняет существующие гранты по разным программам, например, по поддержке малого бизнеса, энергоэффективности, улучшению инфраструктуры ЖКХ в отдельных областях и т.д. Вот они действительно безвозвратные, но там и суммы на порядок меньше. 1.565 миллиарда - это типа всего формально утверждено с 2014 по 2020 гг, но Украина эти суммы на самом деле не выбирает по причине отсутствия качественных проектов, ну и отсутствия желания наших чиновников их готовить. Об этом много писали и пишут как на финансовых ресурсах, так и на укрправде, например.

Помню на правде был интересный материал по поводу этих грантов на программы по энергосбережению, которыми наши тупо не могут воспользоваться по причине дремучей некомпетентности. Европейцы организовали специальные курсы менеджеров по энергоэффективности, куда отправляли наших чиновников, чтобы те учились управлять процессами и готовить проекты, под которые можно безвозмездно получать деньги. Так что вы думаете, как только этих неучей научили хоть чему-нибудь (бесплатно, т.е. за деньги европейцев), они все быстренько сдрыснули с гос службы в бизнес сектор, т.е. на работу в строительную отрасль. И снова готовить гос. проекты некому (facepalm).

И вот очередной раз осознаешь, какая жесть творится в наших гос. органах. Получается, что того, кто прозябал на госслужбе и потом при первой же возможности, получив хоть какие-то знания и навыки, сбежал в бизнес сектор, на этой самой службе прельщали даже не взятки, а то, что он тупой планктон, которого больше никуда не берут и который в принципе ничего не умеет делать, кроме того, что кое-как писать, считать, хамить посетителям и раскладывать косынку на рабочем компе :| Просто жесть. Вспоминаю слова Нефедова - "Ребята, вы думаете, что там за вывесками разных гос. органов есть хоть какое-то подобие государства? Поверьте, его нет, я сам проверял. Нам надо все строить с абсолютного нуля."
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:56

Kart FYI: также ЕБРР спонсируют развитие некоторых проектов по обучению бережному производству (lean) по безвозмездной схеме. Но даже бизнес пока до этого не дошел - кроме некоторых сообразительных
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:00

Вспомнилась недавняя новость, о возврате европейцам средств на постройку и расширение пунктов пропуска на границах.
Из-за того, что не смогли освоить без откатов
Всё IMHO
Вкладчик1234
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2
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:16

Re: У Європарламенті підтримують мільярдну допомогу Україні.

  sequence написав:мало того, вопрос экспорта кругляка снова подымут. Очень мало ликвидного леса в Европе, деревообрабатывающие предприятия Польши много тащат с Украины, что их люто раздражает - сами простаивают.

я больше скажу, с другой стороны карпат точно также неистово пилят лес, как и у нас.
смотрел программу по тв про незаконных лесопильщиков в карпатах за нашей границей.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:29

  Pegasmaster написав:я больше скажу, с другой стороны карпат точно также неистово пилят лес, как и у нас.
смотрел программу по тв про незаконных лесопильщиков в карпатах за нашей границей.

не так, поверьте. Знаете, как можно по-дешевке купить высокосортный бук без аукциона? Я знаю - главное, иметь доверительные отношения с лесником, в идеале побухать с ним пару раз. Даже документы нарисует
sequence
 
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