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"Антонов" показав новий
літак без російських деталей

"Антонов" показав новий літак без російських деталей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:06

"Антонов" показав новий літак без російських деталей

Пропонуємо до обговорення:
При створенні нового літака не використовувалися російські комплектуючі.

Дивися повний текст "Антонов" показав новий літак без російських деталей.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:06

На Ан-70 никогда не стояли российские двигатели!!! Ан-77 не с французскими, а украинскими двигателями.
Автора этого журналистского шедевра нужно разПять или разШесть.

ЗЫ: Источник сепарский. Этим все сказано.
Востаннє редагувалось myshapiton в Вів 24 кві, 2018 17:09, всього редагувалось 1 раз.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:07

Тут видео Ан-77: https://economics.unian.ua/transport/10092227-z-yavilosya-vrazhayuche-video-polotu-ukrajinskogo-an-77.html
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:26

myshapiton
патриотизм это хорошо, но он не должен быть "квасным". Не обязательно комментировать то, в чем вы недостаточно разбираетесь.
komp
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:22

Общая беда.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:26

А ведь были планы по строительству 160 самолетов Ан-70. Сколько труда в пропасть.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:39

судя по судьбе всех предыдущих проектов - выпустили очередной прототип, после завершения программы которого, перейдут не к его серийному производству, а к новому прототипу.
Волгарь
 
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