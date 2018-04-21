При створенні нового літака не використовувалися російські комплектуючі.
Дивися повний текст "Антонов" показав новий літак без російських деталей.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:06
"Антонов" показав новий літак без російських деталей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Антонов" показав новий літак без російських деталей.
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:06
На Ан-70 никогда не стояли российские двигатели!!! Ан-77 не с французскими, а украинскими двигателями.
Автора этого журналистского шедевра нужно разПять или разШесть.
ЗЫ: Источник сепарский. Этим все сказано.
Востаннє редагувалось myshapiton в Вів 24 кві, 2018 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:07
Тут видео Ан-77: https://economics.unian.ua/transport/10092227-z-yavilosya-vrazhayuche-video-polotu-ukrajinskogo-an-77.html
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:26
myshapiton
патриотизм это хорошо, но он не должен быть "квасным". Не обязательно комментировать то, в чем вы недостаточно разбираетесь.
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:26
А ведь были планы по строительству 160 самолетов Ан-70. Сколько труда в пропасть.
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:39
судя по судьбе всех предыдущих проектов - выпустили очередной прототип, после завершения программы которого, перейдут не к его серийному производству, а к новому прототипу.
реклама
|