"Антонов" показав новий літак без російських деталей

Додано: Чет 26 кві, 2018 13:11

komp написав: myshapiton

патриотизм это хорошо, но он не должен быть "квасным". Не обязательно комментировать то, в чем вы недостаточно разбираетесь. патриотизм это хорошо, но он не должен быть "квасным". Не обязательно комментировать то, в чем вы недостаточно разбираетесь.

Волгарь написав: судя по судьбе всех предыдущих проектов - выпустили очередной прототип, после завершения программы которого, перейдут не к его серийному производству, а к новому прототипу. судя по судьбе всех предыдущих проектов - выпустили очередной прототип, после завершения программы которого, перейдут не к его серийному производству, а к новому прототипу.

nik1 написав: А ведь были планы по строительству 160 самолетов Ан-70. Сколько труда в пропасть. А ведь были планы по строительству 160 самолетов Ан-70. Сколько труда в пропасть.

Панда написав: Тут по-подробнее за сам самолет https://bmpd.livejournal.com/3172480.html Тут по-подробнее за сам самолет

И

antikkristall написав: А почему не спросить насчет МС-21 А почему не спросить насчет МС-21

Очень информативное замечание. Удиви меня, расскажи где я не разбираюсьСмешной ты.Вначале в своей стране разберись. Где ваши МТА, Ил-112, Ил-114, ПАК-ДА и прочие проджекты?ПАК-ФА индусы отмахнулись (как я и говорил, никакое это не пятое поколение!), остальное все только в мультиках и газетных заголовках.В пропасть ушли ВСЕ проекты с Россией с приходом Путина. С начала двухтысячных ни один проект не выстрелил! Отмечаем 18 годовщину российского "импортозамещения" )))Это не "подробности", а низкоуровневый пропагандистский вброс!Ан-178 никогда не имел проблем с центровкой и эта вся "балластная" сенсация высосана из пальца. Этот факт опровергали как сами летчики-испытатели, так и просто понимающие вопрос люди. Но шовинисты-пропагандисты продолжают тиражировать вбросы.Само понятие "прототип" говорит о том, что это модифицированный Ан-70. Это сенсация только для блондинок.В пресс-релизе ГП "Антонов", похоже, твердо решившим пробить последнее днище, распространено видео вылета в Анталию из Киева указанного самолета Ан-70, где он именуется "прототипом Ан-77", и сообщается, что "Ан-77 является глубокой модернизацией винтовентиляторного среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 под двигатели CFM56-5А1 и авионику мировых производителей" (!!).Никакого такогоСайт Антонова уже более недели недоступен в результате хакерской атаки, а на официальной странице в фейсбуке говорится, что Антонов показал прототип Ан-77представил туркам проект Ан-188 с двухконтурными турбореактивными двигателями (которые могут быть и CFM56-5А1 при желании).и совершенно лишенной вне каких-либо рыночных перспектив - трудно себе представить заказчиков на мировом рынке, готовых приобрести такой самолет в количестве большем, чем несколько экземпляровУспокаивайте себя дальше. А пока на той выставке Антонов подписал контракт на разработку Ан-188 с туркамиДа потому, что это птица со сломанным крыломКогда взлетит выше километра, тогда и поговорим. Хотя, уважуха испытателям, что рискнули взлететь с трещиной... ради пиара Путина и Рогозина. Идейные парни.