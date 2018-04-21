"Антонов" показав новий літак без російських деталей
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Понимаете, когда я пишу, что в настоящее время Украина НЕ СПОСОБНА производить СЕРИЙНО продукцию HI-TEK, я опираюсь не на чьи-то хотелки, а на факты. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-лютому 2018 року млн.грн Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 25 121,6 http://www.ukrstat.gov.ua/ Для сравнения
Группа "АВТОВАЗ" в 1 квартале получила консолидированную выручку в объеме 64,8 млрд рублей, что стало на 40,8% больше, чем в январе-марте 2017 года
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... odom-ranee Цифры наглядно показывают, что ВСЯ продукция машиностроения страны по объемам сопоставима с одним ВАЗом (даже не смотря на то, что у него данные за квартал, а у украинского машиностроения - за 2 месяца) При таких объемах (6-7 млрд. долларов в год в эквиваленте для всей отрасли), не то что самолеты/ракеты серийно выпускать не получится - даже новые танки плохо получается. По-просту нет ни мощностей, ни кадров для этого.
Это не "подробности", а низкоуровневый пропагандистский вброс! 1. Ан-178 никогда не имел проблем с центровкой и эта вся "балластная" сенсация высосана из пальца. Этот факт опровергали как сами летчики-испытатели, так и просто понимающие вопрос люди. Но шовинисты-пропагандисты продолжают тиражировать вбросы. 2. Само понятие "прототип" говорит о том, что это модифицированный Ан-70. Это сенсация только для блондинок. 3.В пресс-релизе ГП "Антонов", похоже, твердо решившим пробить последнее днище, распространено видео вылета в Анталию из Киева указанного самолета Ан-70, где он именуется "прототипом Ан-77", и сообщается, что "Ан-77 является глубокой модернизацией винтовентиляторного среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 под двигатели CFM56-5А1 и авионику мировых производителей" (!!). Никакого такого "пресс-релиза" в природе не существует!!! Сайт Антонова уже более недели недоступен в результате хакерской атаки, а на официальной странице в фейсбуке говорится, что Антонов показал прототип Ан-77 И представил туркам проект Ан-188 с двухконтурными турбореактивными двигателями (которые могут быть и CFM56-5А1 при желании). 4.и совершенно лишенной вне каких-либо рыночных перспектив - трудно себе представить заказчиков на мировом рынке, готовых приобрести такой самолет в количестве большем, чем несколько экземпляров Успокаивайте себя дальше. А пока на той выставке Антонов подписал контракт на разработку Ан-188 с турками
Если кто-то и пробил дно, так это российская пропаганда.
antikkristall написав:А почему не спросить насчет МС-21
Да потому, что это птица со сломанным крылом Когда взлетит выше километра, тогда и поговорим. Хотя, уважуха испытателям, что рискнули взлететь с трещиной... ради пиара Путина и Рогозина. Идейные парни.
Десять лет назад в 2007 году состоялась выкатка первого опытного самолёта Сухой Суперджет 100 (SSJ100). В 2017 году завод в Комсомольске-на-Амуре выпустил 34 Суперджета, и 30 самолётов было передано заказчикам. По данным неофициального реестра Russianplanes.net - 33 лайнера выпущено и столько же передано заказчикам. Всего за десять лет на КнААЗ произведено более 150 бортов SSJ100.
ВАСО в 2017 году передало ВКС России два пассажирских самолёта Ан-148-100Е - это самолёты с регистрационными номерами RA-61731 и RA-61732.
В 2017 году на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиале ПАО «Туполев») для Министерства обороны по контракту 2015 года были построены два самолёта специального назначения-пункта управления Ту-214ПУ-СБУС.
В 2017 году ТАНТК им. Бериева передал МЧС России два самолёта-амфибии Бе-200ЧС
Всего, по известным данным, в 2017 году Вооруженные Силы России получили 43 боевых самолёта нового производства - это 17 Су-30СМ, 16 Су-34, десять Су-35С и шесть учебно-боевых самолётов Як-130.
Всего в 2017 году поставлено 214 новых вертолётов, в том числе, порядка 100 – в интересах российских силовых структур, из них 72
Я насчитал 40 гражданских и специальных самолетов, 43 истребителя, 6 учебно боевых и 214 вертолетов (помнится Вы утверждали, что без двигателей из Запорожья это НЕВОЗМОЖНО, а вот поди ж ты). Не прототипов, а серийной продукции. Для украинского авиапрома, насколько я понимаю - это прототипы из старого задела и протоколы о намерениях.
Волгарь написав:Я насчитал 40 гражданских и специальных самолетов, 43 истребителя, 6 учебно боевых и 214 вертолетов (помнится Вы утверждали, что без двигателей из Запорожья это НЕВОЗМОЖНО, а вот поди ж ты). Не прототипов, а серийной продукции. Для украинского авиапрома, насколько я понимаю - это прототипы из старого задела и протоколы о намерениях.
Из них только ОДИН самолет разработанный не в СССР - Суперджет )))))) Который никто, кроме россиян и пары мутных компаний (скорее всего с конечными бенефициантами россиянами) никто не купил.
Все остальное - модернизация советского наследия... либо украинское ))) При этом, один из Ан-148 сразу разбили.