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"Антонов" показав новий
літак без російських деталей

"Антонов" показав новий літак без російських деталей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:23

  Панда написав:
  myshapiton написав:Тут видео Ан-77: https://economics.unian.ua/transport/10 ... an-77.html


Тут по-подробнее за сам самолет https://bmpd.livejournal.com/3172480.html


Из всех жэжэшечных хомячков-экспертов, этот один из самых смешных. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:26

  Волгарь написав:судя по судьбе всех предыдущих проектов - выпустили очередной прототип, после завершения программы которого, перейдут не к его серийному производству, а к новому прототипу.


Кстати, волгари, а как там с вашим прототипом ПАК-ФА? После того, как индусы от него отказались, он пойдет в серийное производство?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:34

  Sommer написав:
  Волгарь написав:судя по судьбе всех предыдущих проектов - выпустили очередной прототип, после завершения программы которого, перейдут не к его серийному производству, а к новому прототипу.


Кстати, волгари, а как там с вашим прототипом ПАК-ФА? После того, как индусы от него отказались, он пойдет в серийное производство?


А почему не спросить насчет МС-21 :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:49

  antikkristall написав:
  Sommer написав:
  Волгарь написав:судя по судьбе всех предыдущих проектов - выпустили очередной прототип, после завершения программы которого, перейдут не к его серийному производству, а к новому прототипу.


Кстати, волгари, а как там с вашим прототипом ПАК-ФА? После того, как индусы от него отказались, он пойдет в серийное производство?


А почему не спросить насчет МС-21 :)


Про MC-21 и пуперджет вопросы потом, не сразу, чтобы волгари в депрессию не впали.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:41

Понимаете, когда я пишу, что в настоящее время Украина НЕ СПОСОБНА производить СЕРИЙНО продукцию HI-TEK, я опираюсь не на чьи-то хотелки, а на факты.
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-лютому 2018 року млн.грн
Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 25 121,6
http://www.ukrstat.gov.ua/
Для сравнения
Группа "АВТОВАЗ" в 1 квартале получила консолидированную выручку в объеме 64,8 млрд рублей, что стало на 40,8% больше, чем в январе-марте 2017 года

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... odom-ranee
Цифры наглядно показывают, что ВСЯ продукция машиностроения страны по объемам сопоставима с одним ВАЗом (даже не смотря на то, что у него данные за квартал, а у украинского машиностроения - за 2 месяца)
При таких объемах (6-7 млрд. долларов в год в эквиваленте для всей отрасли), не то что самолеты/ракеты серийно выпускать не получится - даже новые танки плохо получается. По-просту нет ни мощностей, ни кадров для этого.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:11

  komp написав:myshapiton
патриотизм это хорошо, но он не должен быть "квасным". Не обязательно комментировать то, в чем вы недостаточно разбираетесь.

Очень информативное замечание. Удиви меня, расскажи где я не разбираюсь :lol:
Смешной ты.

  Волгарь написав:судя по судьбе всех предыдущих проектов - выпустили очередной прототип, после завершения программы которого, перейдут не к его серийному производству, а к новому прототипу.

Вначале в своей стране разберись. Где ваши МТА, Ил-112, Ил-114, ПАК-ДА и прочие проджекты?

ПАК-ФА индусы отмахнулись (как я и говорил, никакое это не пятое поколение!), остальное все только в мультиках и газетных заголовках.

  nik1 написав:А ведь были планы по строительству 160 самолетов Ан-70. Сколько труда в пропасть.

В пропасть ушли ВСЕ проекты с Россией с приходом Путина. С начала двухтысячных ни один проект не выстрелил! Отмечаем 18 годовщину российского "импортозамещения" )))

  Панда написав:Тут по-подробнее за сам самолет https://bmpd.livejournal.com/3172480.html

Это не "подробности", а низкоуровневый пропагандистский вброс!
1. Ан-178 никогда не имел проблем с центровкой и эта вся "балластная" сенсация высосана из пальца. Этот факт опровергали как сами летчики-испытатели, так и просто понимающие вопрос люди. Но шовинисты-пропагандисты продолжают тиражировать вбросы.
2. Само понятие "прототип" говорит о том, что это модифицированный Ан-70. Это сенсация только для блондинок.
3. В пресс-релизе ГП "Антонов", похоже, твердо решившим пробить последнее днище, распространено видео вылета в Анталию из Киева указанного самолета Ан-70, где он именуется "прототипом Ан-77", и сообщается, что "Ан-77 является глубокой модернизацией винтовентиляторного среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 под двигатели CFM56-5А1 и авионику мировых производителей" (!!).
Никакого такого "пресс-релиза" в природе не существует!!! Сайт Антонова уже более недели недоступен в результате хакерской атаки, а на официальной странице в фейсбуке говорится, что Антонов показал прототип Ан-77 И представил туркам проект Ан-188 с двухконтурными турбореактивными двигателями (которые могут быть и CFM56-5А1 при желании).
4. и совершенно лишенной вне каких-либо рыночных перспектив - трудно себе представить заказчиков на мировом рынке, готовых приобрести такой самолет в количестве большем, чем несколько экземпляров
Успокаивайте себя дальше. А пока на той выставке Антонов подписал контракт на разработку Ан-188 с турками :D

Если кто-то и пробил дно, так это российская пропаганда.
  antikkristall написав:А почему не спросить насчет МС-21 :)

Да потому, что это птица со сломанным крылом :mrgreen:
Когда взлетит выше километра, тогда и поговорим. Хотя, уважуха испытателям, что рискнули взлететь с трещиной... ради пиара Путина и Рогозина. Идейные парни.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:50

Вначале в своей стране разберись.

Почитайте
Авиация России: итоги 2017, планы на 2018
http://aviation21.ru/aviaciya-rossii-it ... y-na-2018/
Десять лет назад в 2007 году состоялась выкатка первого опытного самолёта Сухой Суперджет 100 (SSJ100). В 2017 году завод в Комсомольске-на-Амуре выпустил 34 Суперджета, и 30 самолётов было передано заказчикам. По данным неофициального реестра Russianplanes.net - 33 лайнера выпущено и столько же передано заказчикам. Всего за десять лет на КнААЗ произведено более 150 бортов SSJ100.

ВАСО в 2017 году передало ВКС России два пассажирских самолёта Ан-148-100Е - это самолёты с регистрационными номерами RA-61731 и RA-61732.

В 2017 году на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиале ПАО «Туполев») для Министерства обороны по контракту 2015 года были построены два самолёта специального назначения-пункта управления Ту-214ПУ-СБУС.

В 2017 году ТАНТК им. Бериева передал МЧС России два самолёта-амфибии Бе-200ЧС

Всего, по известным данным, в 2017 году Вооруженные Силы России получили 43 боевых самолёта нового производства - это 17 Су-30СМ, 16 Су-34, десять Су-35С и шесть учебно-боевых самолётов Як-130.

Всего в 2017 году поставлено 214 новых вертолётов, в том числе, порядка 100 – в интересах российских силовых структур, из них 72

Я насчитал 40 гражданских и специальных самолетов, 43 истребителя, 6 учебно боевых и 214 вертолетов (помнится Вы утверждали, что без двигателей из Запорожья это НЕВОЗМОЖНО, а вот поди ж ты). Не прототипов, а серийной продукции. Для украинского авиапрома, насколько я понимаю - это прототипы из старого задела и протоколы о намерениях.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:54

Інформуємо Вас, що від 19 квітня 2018 року корпоративний сайт ДП «АНТОНОВ» закрито в зв’язку з черговою хакерською атакою. Будь-які повідомлення, які поширюються з сайту www.antonov.com, починаючи з 19 квітня, є хибними.
https://www.facebook.com/antonov.compan ... =3&theater

И теперь пошли вбросы про ТРДД на Ан-77.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:02

  Волгарь написав:Я насчитал 40 гражданских и специальных самолетов, 43 истребителя, 6 учебно боевых и 214 вертолетов (помнится Вы утверждали, что без двигателей из Запорожья это НЕВОЗМОЖНО, а вот поди ж ты). Не прототипов, а серийной продукции. Для украинского авиапрома, насколько я понимаю - это прототипы из старого задела и протоколы о намерениях.

Из них только ОДИН самолет разработанный не в СССР - Суперджет )))))) Который никто, кроме россиян и пары мутных компаний (скорее всего с конечными бенефициантами россиянами) никто не купил.

Все остальное - модернизация советского наследия... либо украинское )))
При этом, один из Ан-148 сразу разбили.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:13

  Волгарь написав:
Всего, по известным данным, в 2017 году Вооруженные Силы России получили 43 боевых самолёта нового производства - это 17 Су-30СМ, 16 Су-34, десять Су-35С

Всего в 2017 году поставлено 214 новых вертолётов, в том числе, порядка 100 – в интересах российских силовых структур, из них 72



Печально всё это.
Особенно на фоне блеянья Пети про сильнейшую армию.
Когда последний раз в ВВС Украины был поставлен новый самолет/вертолет?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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