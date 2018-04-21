"Антонов" показав новий літак без російських деталей

Додано: Чет 26 кві, 2018 14:31

Из них только ОДИН самолет разработанный не в СССР - Суперджет )))))) Который никто, кроме россиян и пары мутных компаний (скорее всего с конечными бенефициантами россиянами) никто не купил.

Все остальное - модернизация советского наследия... либо украинское )))

При этом, один из Ан-148 сразу разбили.

Т.е. Су-35, 30, 34 Вы считаете прототипами С-27? Совершенно напрасно - 1 и 3-ий несомненно лучшие истребители/истребители-бомбардировщики в мире, которым 27-ой в подметки не годится по всем параметрам. Более того, после того, как в небе Сирии ПВО зафиксировало (т.е. определило высоту/скорость/азимут) пуск 103-х крылатых ракет, из которых 19-новейшие/невидимые, т.е. объектов с ЭПР во фронтальной проекции в 0,01 м2, появились большие сомнения в необходимости стелс-технологий, обеспечивающих подобные параметры за бешеные деньги.Угу, именно украинское. Нет, я понимаю, 89 самолетов и 214 вертолетов, если сравнивать с советскими объемами - маловато будет, но это гораздо лучше, чем 0, 0, 0. Да и понятно почему - страны, в которых есть РАБОТАЮЩАЯ авиапромышленность (США, КНР, Бразилия, РФ, Япония, Франция, Англия, Канада, даже Швеция)имеет ВВП минимум на порядок больше украинского. Разработка нового самолета стоит минимум 2-3 миллиарда долларов (если это не прототип из задела, поршневой бизнесс-джет на 4 пассажира или реконструкция вертолета 60-ти летней давности). Таких свободных денег в бюджете страны и близко нет, а на кредиты под 14-17% годовых самолет не построишь. Чудес не бывает, нужна кооперация. Боинги /Эрбасы/Бомбардье в очереди не стоят - приходится работать с СА/Азербайджаном/Китаем. Дай Бог, что-то эти союзы родят в итоге - поживем-увидим.