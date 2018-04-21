"Антонов" показав новий літак без російських деталей
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Из них только ОДИН самолет разработанный не в СССР - Суперджет )))))) Который никто, кроме россиян и пары мутных компаний (скорее всего с конечными бенефициантами россиянами) никто не купил.
Т.е. Су-35, 30, 34 Вы считаете прототипами С-27? Совершенно напрасно - 1 и 3-ий несомненно лучшие истребители/истребители-бомбардировщики в мире, которым 27-ой в подметки не годится по всем параметрам. Более того, после того, как в небе Сирии ПВО зафиксировало (т.е. определило высоту/скорость/азимут) пуск 103-х крылатых ракет, из которых 19-новейшие/невидимые, т.е. объектов с ЭПР во фронтальной проекции в 0,01 м2, появились большие сомнения в необходимости стелс-технологий, обеспечивающих подобные параметры за бешеные деньги.
Все остальное - модернизация советского наследия... либо украинское ))) При этом, один из Ан-148 сразу разбили.
Угу, именно украинское. Нет, я понимаю, 89 самолетов и 214 вертолетов, если сравнивать с советскими объемами - маловато будет, но это гораздо лучше, чем 0, 0, 0. Да и понятно почему - страны, в которых есть РАБОТАЮЩАЯ авиапромышленность (США, КНР, Бразилия, РФ, Япония, Франция, Англия, Канада, даже Швеция)имеет ВВП минимум на порядок больше украинского. Разработка нового самолета стоит минимум 2-3 миллиарда долларов (если это не прототип из задела, поршневой бизнесс-джет на 4 пассажира или реконструкция вертолета 60-ти летней давности). Таких свободных денег в бюджете страны и близко нет, а на кредиты под 14-17% годовых самолет не построишь. Чудес не бывает, нужна кооперация. Боинги /Эрбасы/Бомбардье в очереди не стоят - приходится работать с СА/Азербайджаном/Китаем. Дай Бог, что-то эти союзы родят в итоге - поживем-увидим.
Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а про авиацию писать пирожник. Во-первых, на Ан-70 стоят винтовентиляторные двигатели Д-27 производства Мотор Сич(Украина), винтовентиляторы к ним собирались в Ступино (РФ); Во-вторых, в статье сказано, что на Ан-77 установлены турбовентиляторные двигатели CFM56-5А1( винта у них нет, как у Айрбас и Боинг-737), а на фото мы видим всё тот старый Ан-70 с Д-27 ( соосные винты). Оценка автору - двойка. Как и некоторым комментаторам.
Волгарь написав:Т.е. Су-35, 30, 34 Вы считаете прототипами С-27? Совершенно напрасно - 1 и 3-ий несомненно лучшие истребители/истребители-бомбардировщики в мире, которым 27-ой в подметки не годится по всем параметрам.
А если спросить, почему "лучшие истребители в мире" проигрывают конкурсы у тех же индусов (которые были традиционными заказчиками советских/российских самолетов), то волгари будут рассказывать про козни рептилоидов?
Других оправданий ведь нету.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Все остальное - модернизация советского наследия... либо украинское ))) При этом, один из Ан-148 сразу разбили.
Угу, именно украинское. Нет, я понимаю, 89 самолетов и 214 вертолетов, если сравнивать с советскими объемами - маловато будет...
Ты так самозабвенно самовлюбленно тут несешь пургу, что даже меня не понимаешь.
Повторю: из всего барахла выпущенного в РФ тольк Суперджет и Ан-148 являются относительно современными изделиями. Все остальное - советская техника, которой 30 лет!!! Даже допотопный Ми-2 модернизированный Мотор Сич превосходит "современные" российские аналоги за счет новых отличных двигателей и западной электроники.
Вовняко хоть и заслуженный человек, но деменция его нехило накрывает. Просто несколько комментариев к его эпическому рассказу: 1.Деградация отрасли началась в 2005 году, когда генеральный конструктор Балабуев П.В. не согласный с предложенным Правительством реформированием отрасли подал в отставку. Бред!!! Деградация отрасли началась с 97-98 гг., еще при Балабуеве. Тогда перестали выпускать Русланы, Ан-32, Ан-72/74. Пришел Путин и сказал, что все самолеты должны производиться только в РФ. И не было Ющенко, Майданов, Кивы. 2.(Кивой) ничего не делалось, чтобы украинские авиакомпании покупали или брали в аренду отечественные самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-158, а также создать систему сервиса для них. ГП Антонов, будучи ГОСУДАРСТВЕННЫМ, не имел, не имеет и не будет иметь права создавать лизинговую компанию. Это государственная задача, которую никто реализовал. Причем тут Кива? 3.Зато значительно увеличилось количество подписанных меморандумов, переговоров о переговорах и пиара в украинских СМИ. Через год его сняли. Без меморандумов самолеты никто не строит. Тот же контракт с саудитами его заслуга. 4.Устанавливал рекорды на самолете Ан-2-100 разработанном О.К. Антоновым 70 лет назад Ан-2-100 является модернизацией Ан-2 и совершил свой первый полет в 2013 году. Какие 70 лет?! 5.Ан-132D (Ан-32) созданных генеральными конструкторами Балабуевым П.В. и Антоновым О.К. 15-50 лет назад. Эти модификации были разработаны без учета элементарных рыночных требований, лишив тем самым авиапром Украины будущего, т.к. они неконкурентоспособны и на них нет спроса. Т.е., 80 самолетов для саудитов - это отсутствие спроса? Глубокая мысль.... 6.в составе высшего руководства ГП «Антонов» нет ни одного человека, который бы был профессионалом в области создания и серийного производства самолетов и вообще понимал, что нужно делать, чтобы сохранить эту отрасль в Украине. Да-да, это цитата от великого "блогера" Менделеева из Зеркала Недели. Что, кстати, очень обидело бывших сотрудников Вовняко, которые по 30 лет проработали на заводе. Сами можете найти. 7.Такого маразма выдающиеся авиаконструкторы Антонов О.К. и Балабуев П.В. не могли себе представить даже в страшном кошмарном сне! Самокритично.
Остальные пол опуса - обиды на Кривоконя и на закрепление уже рассказанного маразма.
Но самое интересное - где взять деньги на создание нового транспортного самолета - Вовняко нам так и не рассказал. Не царское это дело.
Можно писать все что угодно насчет контрактов с саудитами или азерами, но по факту серийного производства каких-либо моделей самолетов нет уже более 10 лет, сделали пару демонстрационных машин и все...о судьбе ХАЗа, гдея рабоали два поколения моих родственииков, вообще вспоминать не хочется.
При всей моей нелюбви к Википедии - зайди в нее и проникнись фактом,
Зашел и проникся. Но и без Викпедии знаю, что - Су-35 с нормальной взлетной массой имеет тяговооруженность больше 1 (как еще 3 самолета в мире - МИГ -29, МИГ-35 и F-22) - Это единственный в мире самолет с ВСЕРАКУРСНЫМ управляемым вектором тяги, делающим его СВЕРХМАНЕВРЕННЫМ - пока в мире не создано ракеты, от которой он бы не мог уклониться. - максимальная скорость - 2500 км/ч (против 1900 у Лайтинга Ф-35 и 2100 (в МИРНОЕ ВРЕМЯ для боевого самолета у Раптора Ф-22) - оснащен РЛС, способной обнаруживать цели на дальности до 400 км, а цели с ЭПР 0,01 м2 (истребитель стелс с вооружением) на 90 км. А главное, он серийно производится. Но это, конечно, ерунда. Для успеха нужно взять вертолет, выпущенный в 65-ом, производство которого прекращено в 92-ом, заменить старый климовский двигатель не 450 л/с, выпустить его в одном экземпляре, поднять волну, а потом... плавно перейти к очередному Ан-7..., выкатив его из задела. Можно писать опусы, объявляя автора критических статей маразматиком, но он объясняет главное - ПРИЧИНЫ, ПО которым в стране НЕ ВЫПУСКАЮТ самолеты, а Вы - грядущие перспективы. Увы, с большой долей вероятности можно утверждать, что текущая ситуация НЕ ИЗМЕНИТСЯ в обозримом будущем. Хотя бы потому, что во всей промышленности Украины из примерно 12-13 млн. занятых времен УССР осталось всего 1,7 млн, произврдство в машиностроении и металлобобработке + электронике не превышает 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте, а новый танк делается как крейсер, за 18 месяцеы