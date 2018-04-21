"Антонов" показав новий літак без російських деталей

Додано: Чет 26 кві, 2018 17:58

warlamp написав: http://hvylya.net/analytics/economics/kak-umiraet-gp-antonov.html http://hvylya.net/analytics/economics/kak-umiraet-gp-antonov.html

Вовняко хоть и заслуженный человек, но деменция его нехило накрывает. Просто несколько комментариев к его эпическому рассказу:Деградация отрасли началась в 2005 году, когда генеральный конструктор Балабуев П.В. не согласный с предложенным Правительством реформированием отрасли подал в отставку.Бред!!! Деградация отрасли началась с 97-98 гг., еще при Балабуеве. Тогда перестали выпускать Русланы, Ан-32, Ан-72/74. Пришел Путин и сказал, что все самолеты должны производиться только в РФ.(Кивой) ничего не делалось, чтобы украинские авиакомпании покупали или брали в аренду отечественные самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-158, а также создать систему сервиса для них.ГП Антонов, будучи ГОСУДАРСТВЕННЫМ, не имел, не имеет и не будет иметь права создавать лизинговую компанию. Это государственная задача, которую никто реализовал.Зато значительно увеличилось количество подписанных меморандумов, переговоров о переговорах и пиара в украинских СМИ. Через год его сняли.Без меморандумов самолеты никто не строит. Тот же контракт с саудитами его заслуга.Устанавливал рекорды на самолете Ан-2-100 разработанном О.К. Антоновым 70 лет назадАн-2-100 является модернизацией Ан-2 и совершил свой первый полет в 2013 году. Какие 70 лет?!Ан-132D (Ан-32) созданных генеральными конструкторами Балабуевым П.В. и Антоновым О.К. 15-50 лет назад. Эти модификации были разработаны без учета элементарных рыночных требований, лишив тем самым авиапром Украины будущего, т.к. они неконкурентоспособны и на них нет спроса.Т.е., 80 самолетов для саудитов - это отсутствие спроса? Глубокая мысль....в составе высшего руководства ГП «Антонов» нет ни одного человека, который бы был профессионалом в области создания и серийного производства самолетов и вообще понимал, что нужно делать, чтобы сохранить эту отрасль в Украине.Да-да, это цитата от великого "блогера" Менделеева из Зеркала Недели. Что, кстати, очень обидело бывших сотрудников Вовняко, которые по 30 лет проработали на заводе. Сами можете найти.Такого маразма выдающиеся авиаконструкторы Антонов О.К. и Балабуев П.В. не могли себе представить даже в страшном кошмарном сне!Самокритично.Остальные пол опуса - обиды на Кривоконя и на закрепление уже рассказанного маразма.Но самое интересное - где взять деньги на создание нового транспортного самолета - Вовняко нам так и не рассказал. Не царское это дело.