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"Антонов" показав новий
літак без російських деталей

"Антонов" показав новий літак без російських деталей
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:44

Серийное производство планировалось начать в 2016 году, но в начале 2016 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что серийные поставки истребителей Су-57 начнутся лишь с 2018 года.
10 уже произведено, 21-23 февраля 2018 года в Сирию на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия переброшены четыре истребителя Су-57

В свете последних событий (результаты ракетной атаки по Сирии КР с ЭПР близким к ЭПР стелс-истребителей), возникают большие сомнения в необходимости производства столь дорогих игрушек. Если Су-35 оснастить двигателями, испытываемыми на Су-57 (так называемое изделие 30 с тягой в 18 т), будет абсолютно все равно, видят ли его радары или нет - с такими динамическими характеристиками (скорость/маневренность) уничтожить его можно будет только на земле.
Волгарь
 
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