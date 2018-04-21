"Антонов" показав новий літак без російських деталей
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Серийное производство планировалось начать в 2016 году, но в начале 2016 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что серийные поставки истребителей Су-57 начнутся лишь с 2018 года. 10 уже произведено, 21-23 февраля 2018 года в Сирию на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия переброшены четыре истребителя Су-57
В свете последних событий (результаты ракетной атаки по Сирии КР с ЭПР близким к ЭПР стелс-истребителей), возникают большие сомнения в необходимости производства столь дорогих игрушек. Если Су-35 оснастить двигателями, испытываемыми на Су-57 (так называемое изделие 30 с тягой в 18 т), будет абсолютно все равно, видят ли его радары или нет - с такими динамическими характеристиками (скорость/маневренность) уничтожить его можно будет только на земле.
Волгарь написав:Т.е. Су-35, 30, 34 Вы считаете прототипами С-27? Совершенно напрасно - 1 и 3-ий несомненно лучшие истребители/истребители-бомбардировщики в мире, которым 27-ой в подметки не годится по всем параметрам.
А если спросить, почему "лучшие истребители в мире" проигрывают конкурсы у тех же индусов (которые были традиционными заказчиками советских/российских самолетов), то волгари будут рассказывать про козни рептилоидов?
Других оправданий ведь нету.
Сегодня днём в китайском сетевом издании «Ист Дэй» появилась статья, в которой военные аналитики из КНР предложили Индии заняться подготовкой пилотов, а потом уже переходить к созданию своих самолётов и критике чужих. Фактически, данная статья посвящена тому, что лишь за последние 40 лет Военно-воздушные силы Индии потеряли более тысячи своих самолётов, причём большинство авиакатастроф произошло по причине технических неисправностей, вызванных некачественным обслуживанием, а также из-за ошибок членов экипажа.
«Индия хочет стать страной с самыми мощными Военно-воздушными силами не только в регионе, но и в мире, однако, индийские военные пилоты не только не могут управлять самолётами, но и уничтожают их, в то время, как военные аналитики этой страны пытаются критиковать самолёты производимые в других государствах, хотя собственное авиастроение в этой стране не развито вообще», - заключают специалисты из КНР.
большинство случившихся за последние годы авиакатастроф с участием самолётов ВВС Индии произошло по причине ошибок членов экипажей, однако, вместо этого, Индия просто называет используемые самолёты несовершенными.
При всей моей нелюбви к Википедии - зайди в нее и проникнись фактом,
Зашел и проникся. Но и без Викпедии знаю, что - Су-35 с нормальной взлетной массой имеет тяговооруженность больше 1
Флуд-флуд и опять флуд. Все твои "пэрэмоги" по Су-27 - это модернизация двигателей, агрегатов и электроники. Ты хоть на изнанку вывернись, а это как было "изделие Т-10С", которому тридцать семь лет, так им и осталось. - Никакого уменьшения радиолокационной заметности. - Никакого уменьшения заметности в инфракрасном диапазоне (ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ СПУТНИКИ работают ИК!!!) - Ни тебе облегчения планера. - О надежности и ПРОЖОРЛИВОСТИ самолета мы уже наслышаны от индусов.
Вешай свою лапшу домохозяйкам, а для наших Кольчуг все ваши Су-27 и Су-57 яркое пятно на радаре.
Волгарь написав:А главное, он серийно производится.
Да я же так и говорю, советское барахло, но зато "серийно производится" Хоть тут наше мнение совпало
Волгарь написав:Но это, конечно, ерунда. Для успеха нужно взять вертолет, выпущенный в 65-ом, производство которого прекращено в 92-ом, заменить старый климовский двигатель не 450 л/с, выпустить его в одном экземпляре, поднять волну
А почему бы и нет? Или Россия имеет эксклюзивное право на модернизацию советского барахла? Или для РФ - это пэрэмога, а для Украины позор? Стопервое лицемерие от россиян.
Волгарь написав:а потом... плавно перейти к очередному Ан-7..., выкатив его из задела.
Да-да, рассказывает нам представитель титульной нации, модернизирующей/строящей пятидесятилетние Ил-76.....
Волгарь написав:Можно писать опусы, объявляя автора критических статей маразматиком, но он объясняет главное - ПРИЧИНЫ, ПО которым в стране НЕ ВЫПУСКАЮТ самолеты, а Вы - грядущие перспективы.
Причины знают все и побольше его. Решений у него ноль. Рассказывать полоумные басни про то, что нужно как Боингу собрать 600 твердых заказов и под них с умным видом создавать самолеты, я тоже умею. Только это не причина, и даже не решение - это маразм.
Волгарь написав:Увы, с большой долей вероятности можно утверждать, что текущая ситуация НЕ ИЗМЕНИТСЯ в обозримом будущем.
У вас точно не изменится, с вашими-то санкциями на санкции долго не протянешь.
Волгарь написав:Хотя бы потому, что во всей промышленности Украины из примерно 12-13 млн. занятых времен УССР осталось всего 1,7 млн, произврдство в машиностроении и металлобобработке + электронике не превышает 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте.
Эффективность труда растет, а с ней и уменьшение рабочий мест. То, что раньше делали пять слесарей высшего разряда - делает один трехкоординационный станок с оператором недоучкой. Во-первых. Во-вторых, программирование в Украине занимает третье место в объеме поступления валюты от экспорта. Украина находится в третьей промышленной революции (постиндустриальная), пока вы из второй еще не вылезли.
Волгарь написав:а новый танк делается как крейсер, за 18 месяцев
Время полного цикла производства нового танка за 50 лет не менялось. Просто в СССР за пять лет закладывали ))))))) Но откуда это знать таким домохозяйкам как ты?
Волгарь написав:Т.е. Су-35, 30, 34 Вы считаете прототипами С-27? Совершенно напрасно - 1 и 3-ий несомненно лучшие истребители/истребители-бомбардировщики в мире, которым 27-ой в подметки не годится по всем параметрам.
А если спросить, почему "лучшие истребители в мире" проигрывают конкурсы у тех же индусов (которые были традиционными заказчиками советских/российских самолетов), то волгари будут рассказывать про козни рептилоидов?
Других оправданий ведь нету.
Сегодня днём в китайском сетевом издании «Ист Дэй» появилась статья, в которой военные аналитики из КНР предложили Индии заняться подготовкой пилотов
Как это исправит корявость российских самолетов?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...