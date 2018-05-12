"Антонов" показав новий літак без російських деталей

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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:44

Серийное производство планировалось начать в 2016 году, но в начале 2016 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что серийные поставки истребителей Су-57 начнутся лишь с 2018 года.
10 уже произведено, 21-23 февраля 2018 года в Сирию на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия переброшены четыре истребителя Су-57

В свете последних событий (результаты ракетной атаки по Сирии КР с ЭПР близким к ЭПР стелс-истребителей), возникают большие сомнения в необходимости производства столь дорогих игрушек. Если Су-35 оснастить двигателями, испытываемыми на Су-57 (так называемое изделие 30 с тягой в 18 т), будет абсолютно все равно, видят ли его радары или нет - с такими динамическими характеристиками (скорость/маневренность) уничтожить его можно будет только на земле.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:55

  Sommer написав:
  Волгарь написав:Т.е. Су-35, 30, 34 Вы считаете прототипами С-27? Совершенно напрасно - 1 и 3-ий несомненно лучшие истребители/истребители-бомбардировщики в мире, которым 27-ой в подметки не годится по всем параметрам.


А если спросить, почему "лучшие истребители в мире" проигрывают конкурсы у тех же индусов (которые были традиционными заказчиками советских/российских самолетов), то волгари будут рассказывать про козни рептилоидов?

Других оправданий ведь нету. :mrgreen:


Сегодня днём в китайском сетевом издании «Ист Дэй» появилась статья, в которой военные аналитики из КНР предложили Индии заняться подготовкой пилотов, а потом уже переходить к созданию своих самолётов и критике чужих. Фактически, данная статья посвящена тому, что лишь за последние 40 лет Военно-воздушные силы Индии потеряли более тысячи своих самолётов, причём большинство авиакатастроф произошло по причине технических неисправностей, вызванных некачественным обслуживанием, а также из-за ошибок членов экипажа.

«Индия хочет стать страной с самыми мощными Военно-воздушными силами не только в регионе, но и в мире, однако, индийские военные пилоты не только не могут управлять самолётами, но и уничтожают их, в то время, как военные аналитики этой страны пытаются критиковать самолёты производимые в других государствах, хотя собственное авиастроение в этой стране не развито вообще», - заключают специалисты из КНР.

большинство случившихся за последние годы авиакатастроф с участием самолётов ВВС Индии произошло по причине ошибок членов экипажей, однако, вместо этого, Индия просто называет используемые самолёты несовершенными.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:16

  Волгарь написав:
При всей моей нелюбви к Википедии - зайди в нее и проникнись фактом,

Зашел и проникся. Но и без Викпедии знаю, что
- Су-35 с нормальной взлетной массой имеет тяговооруженность больше 1

Флуд-флуд и опять флуд. Все твои "пэрэмоги" по Су-27 - это модернизация двигателей, агрегатов и электроники. Ты хоть на изнанку вывернись, а это как было "изделие Т-10С", которому тридцать семь лет, так им и осталось.
- Никакого уменьшения радиолокационной заметности.
- Никакого уменьшения заметности в инфракрасном диапазоне (ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ СПУТНИКИ работают ИК!!!)
- Ни тебе облегчения планера.
- О надежности и ПРОЖОРЛИВОСТИ самолета мы уже наслышаны от индусов.

Вешай свою лапшу домохозяйкам, а для наших Кольчуг все ваши Су-27 и Су-57 яркое пятно на радаре.

  Волгарь написав:А главное, он серийно производится.

Да я же так и говорю, советское барахло, но зато "серийно производится"
Хоть тут наше мнение совпало :D

  Волгарь написав:Но это, конечно, ерунда. Для успеха нужно взять вертолет, выпущенный в 65-ом, производство которого прекращено в 92-ом, заменить старый климовский двигатель не 450 л/с, выпустить его в одном экземпляре, поднять волну

А почему бы и нет? Или Россия имеет эксклюзивное право на модернизацию советского барахла? Или для РФ - это пэрэмога, а для Украины позор? Стопервое лицемерие от россиян.

  Волгарь написав:а потом... плавно перейти к очередному Ан-7..., выкатив его из задела.

Да-да, рассказывает нам представитель титульной нации, модернизирующей/строящей пятидесятилетние Ил-76.....

  Волгарь написав:Можно писать опусы, объявляя автора критических статей маразматиком, но он объясняет главное - ПРИЧИНЫ, ПО которым в стране НЕ ВЫПУСКАЮТ самолеты, а Вы - грядущие перспективы.

Причины знают все и побольше его. Решений у него ноль.
Рассказывать полоумные басни про то, что нужно как Боингу собрать 600 твердых заказов и под них с умным видом создавать самолеты, я тоже умею. Только это не причина, и даже не решение - это маразм.

  Волгарь написав:Увы, с большой долей вероятности можно утверждать, что текущая ситуация НЕ ИЗМЕНИТСЯ в обозримом будущем.

У вас точно не изменится, с вашими-то санкциями на санкции долго не протянешь.

  Волгарь написав:Хотя бы потому, что во всей промышленности Украины из примерно 12-13 млн. занятых времен УССР осталось всего 1,7 млн, произврдство в машиностроении и металлобобработке + электронике не превышает 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте.

Эффективность труда растет, а с ней и уменьшение рабочий мест. То, что раньше делали пять слесарей высшего разряда - делает один трехкоординационный станок с оператором недоучкой. Во-первых. Во-вторых, программирование в Украине занимает третье место в объеме поступления валюты от экспорта. Украина находится в третьей промышленной революции (постиндустриальная), пока вы из второй еще не вылезли.

  Волгарь написав:а новый танк делается как крейсер, за 18 месяцев

Время полного цикла производства нового танка за 50 лет не менялось. Просто в СССР за пять лет закладывали ))))))) Но откуда это знать таким домохозяйкам как ты?
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:32

  myshapiton написав:Эффективность труда растет, а с ней и уменьшение рабочий мест.


Эффективность труда в авиапроме Украины настолько выросла, что даже можно годами вообще не производить самолеты. Вот такущая эффективность. Куда там Боингу или Эрбасу.

  myshapiton написав:То, что раньше делали пять слесарей высшего разряда - делает один трехкоординационный станок с оператором недоучкой.


Сильно ошибаетесь - квалификация нынешнего токаря на современном станке должна быть на порядок выше чем на станке 1970-лохматого года.
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Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:54

  pohl-elena написав:
  Sommer написав:
  Волгарь написав:Т.е. Су-35, 30, 34 Вы считаете прототипами С-27? Совершенно напрасно - 1 и 3-ий несомненно лучшие истребители/истребители-бомбардировщики в мире, которым 27-ой в подметки не годится по всем параметрам.


А если спросить, почему "лучшие истребители в мире" проигрывают конкурсы у тех же индусов (которые были традиционными заказчиками советских/российских самолетов), то волгари будут рассказывать про козни рептилоидов?

Других оправданий ведь нету. :mrgreen:


Сегодня днём в китайском сетевом издании «Ист Дэй» появилась статья, в которой военные аналитики из КНР предложили Индии заняться подготовкой пилотов


Как это исправит корявость российских самолетов?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:29

Флуд-флуд и опять флуд.

Это точно -касательно ВСЕХ Ваших постов на тему авиации/космонавтики. Болтать, как известно, не мешки ворочать
Сравнительная таблица производства и поставки
самолетов и вертолетов ОАК
2015 год
Всего самолетов 157
Всего вертолетов 212
Всего воздушных судов 369
2016 год
Всего самолетов 136
Всего вертолетов 169
Всего воздушных судов 305
http://www.oao-aviaprom.ru/novosti/oao- ... ossii.html
Всего в 2017 году поставлено 214 новых вертолётов,

http://aviation21.ru/aviaciya-rossii-it ... y-na-2018/
Если подвести и тоги, то авиапромышленность РФ за 3 последних года произвела более 400 самолетов и около 600 вертолетов. Как я понимаю, тот же показатель для Украины - 0 самолетов, 0 вертолетов, 0 воздушных судов за этот период. И с большой долей вероятности можно сказать, что и на ближайшие 3 года ситуация будет точно такой же (как для РФ, так и для Украины). Спорить тут не о чем, на этом и закончим.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:05

  Волгарь написав:Если подвести и тоги, то авиапромышленность РФ за 3 последних года произвела более 400 самолетов и около 600 вертолетов.

Как я уже писал:
Да я же так и говорю, советское барахло, но зато "серийно производится" Ил-76, Су-27, все вертолеты и пр. еще СОВКОВОЕ. Россия не способна произвести ничего нового.
В Украине "старый вертолет" побил 12 мировых рекордов и превзошел по всем параметром российский "новый" Ми-38:
https://newsone.ua/news/society/ukrains ... ordov.html

Вертолет Ми-8МТВ показал результат в два раза лучше, чем его конкурент Ми-38 по скороподъемности на 3000 метров. Высоту удалось покорить за 3,05 минуты, в то время как Ми-38 устанавливал в свое время рекорд с показателем 6 минут.

На высоту в 6000 метров Ми-8МТВ с запорожскими моторами поднялся за 7,14 мин., а Ми-38 – за 10,52 мин.

Вопрос: зачем производить сотнями СТАРЫЕ, НЕКОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫЕ Ми-38, если можно просто модернизировать что есть?

Отвечу сам: для того, чтобы такие как ты пропагандисты писали красивые цифры с двумя нулями :D

Стройте дальше - раньше начнется кризис )))
myshapiton
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