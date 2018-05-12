"Антонов" показав новий літак без російських деталей

Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:16

Волгарь написав: При всей моей нелюбви к Википедии - зайди в нее и проникнись фактом,

Зашел и проникся. Но и без Викпедии знаю, что

- Су-35 с нормальной взлетной массой имеет тяговооруженность больше 1 Зашел и проникся. Но и без Викпедии знаю, что- Су-35 с нормальной взлетной массой имеет тяговооруженность больше 1

тридцать семь лет

Волгарь написав: А главное, он серийно производится. А главное, он серийно производится.

Волгарь написав: Но это, конечно, ерунда. Для успеха нужно взять вертолет, выпущенный в 65-ом, производство которого прекращено в 92-ом, заменить старый климовский двигатель не 450 л/с, выпустить его в одном экземпляре, поднять волну Но это, конечно, ерунда. Для успеха нужно взять вертолет, выпущенный в 65-ом, производство которого прекращено в 92-ом, заменить старый климовский двигатель не 450 л/с, выпустить его в одном экземпляре, поднять волну

Волгарь написав: а потом... плавно перейти к очередному Ан-7..., выкатив его из задела. а потом... плавно перейти к очередному Ан-7..., выкатив его из задела.

Волгарь написав: Можно писать опусы, объявляя автора критических статей маразматиком, но он объясняет главное - ПРИЧИНЫ, ПО которым в стране НЕ ВЫПУСКАЮТ самолеты, а Вы - грядущие перспективы. Можно писать опусы, объявляя автора критических статей маразматиком, но он объясняет главное - ПРИЧИНЫ, ПО которым в стране НЕ ВЫПУСКАЮТ самолеты, а Вы - грядущие перспективы.

Волгарь написав: Увы, с большой долей вероятности можно утверждать, что текущая ситуация НЕ ИЗМЕНИТСЯ в обозримом будущем. Увы, с большой долей вероятности можно утверждать, что текущая ситуация НЕ ИЗМЕНИТСЯ в обозримом будущем.

Волгарь написав: Хотя бы потому, что во всей промышленности Украины из примерно 12-13 млн. занятых времен УССР осталось всего 1,7 млн, произврдство в машиностроении и металлобобработке + электронике не превышает 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте. Хотя бы потому, что во всей промышленности Украины из примерно 12-13 млн. занятых времен УССР осталось всего 1,7 млн, произврдство в машиностроении и металлобобработке + электронике не превышает 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте.

Волгарь написав: а новый танк делается как крейсер, за 18 месяцев а новый танк делается как крейсер, за 18 месяцев

Флуд-флуд и опять флуд. Все твои "пэрэмоги" по Су-27 - это модернизация двигателей, агрегатов и электроники. Ты хоть на изнанку вывернись, а это как было "изделие Т-10С", которому, так им и осталось.- Никакого уменьшения радиолокационной заметности.- Никакого уменьшения заметности в инфракрасном диапазоне (ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ СПУТНИКИ работают ИК!!!)- Ни тебе облегчения планера.- О надежности и ПРОЖОРЛИВОСТИ самолета мы уже наслышаны от индусов.Вешай свою лапшу домохозяйкам, а для наших Кольчуг все ваши Су-27 и Су-57 яркое пятно на радаре.Да я же так и говорю, советское барахло, но зато "серийно производится"Хоть тут наше мнение совпалоА почему бы и нет? Или Россия имеет эксклюзивное право на модернизацию советского барахла? Или для РФ - это пэрэмога, а для Украины позор? Стопервое лицемерие от россиян.Да-да, рассказывает нам представитель титульной нации, модернизирующей/строящей.....Причины знают все и побольше его. Решений у негоРассказывать полоумные басни про то, что нужно как Боингу собрать 600 твердых заказов и под них с умным видом создавать самолеты, я тоже умею. Только это не причина, и даже не решение - это маразм.У вас точно не изменится, с вашими-то санкциями на санкции долго не протянешь.Эффективность труда растет, а с ней и уменьшение рабочий мест. То, что раньше делали пять слесарей высшего разряда - делает один трехкоординационный станок с оператором недоучкой. Во-первых. Во-вторых, программирование в Украине занимает третье место в объеме поступления валюты от экспорта. Украина находится в третьей промышленной революции (постиндустриальная), пока вы из второй еще не вылезли.Время полного цикла производства нового танка за 50 лет не менялось. Просто в СССР за пять лет закладывали ))))))) Но откуда это знать таким домохозяйкам как ты?