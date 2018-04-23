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В Україні стався збій з мобільним інтернетом Lifecell
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:30
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 24 квітня, жителі України повідомляють про перебої з інтернет-зв'язком оператора Lifecell. Труднощі спостерігаються з самого ранку. Про це повідомляє видання "Інформатор".
Дивися повний текст В Україні стався збій з мобільним інтернетом Lifecell
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R2
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:30
lifecell широко известен своей подлостью, когда в тарифе без интернета списываются деньги за произвольный интернет-пакет (на какой денег на счету хватает - лишь бы побольше денег украсть). Не удивлюсь, если интернет этого оператора "положили" хакеры
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max_us_ua
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:40
Вообще-то никаких сбоев не заметил
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Faceless
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Додано: Вів 24 кві, 2018 18:29
Faceless написав:
Вообще-то никаких сбоев не заметил
было дело, в районе 14-00 в центре
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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