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В Україні стався збій з
мобільним інтернетом Lifecell

В Україні стався збій з мобільним інтернетом Lifecell
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:30

В Україні стався збій з мобільним інтернетом Lifecell

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 24 квітня, жителі України повідомляють про перебої з інтернет-зв'язком оператора Lifecell. Труднощі спостерігаються з самого ранку. Про це повідомляє видання "Інформатор".

Дивися повний текст В Україні стався збій з мобільним інтернетом Lifecell.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:30

lifecell широко известен своей подлостью, когда в тарифе без интернета списываются деньги за произвольный интернет-пакет (на какой денег на счету хватает - лишь бы побольше денег украсть). Не удивлюсь, если интернет этого оператора "положили" хакеры
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:40

Re: В Україні стався збій з мобільним інтернетом Lifecell

Вообще-то никаких сбоев не заметил
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:29

  Faceless написав:Вообще-то никаких сбоев не заметил


было дело, в районе 14-00 в центре
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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