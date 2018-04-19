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Україна наростить долю
зеленої енергетики до 11%

Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:52

Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%

Пропонуємо до обговорення:
Заявив на міжнародній конференції з виконання цілей Угоди віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:52

Мы взяли на себя обязательство к 2020 г. сократить на 9% энергопотребление среднего уровня 2005-2009 гг.--- безумцы,рост энергопотребления означает рост экономики и благосостояния граждан. Должно быть не сокращение потребления, а рост его .. НО за счет "зеленых" и возобновляемых источников.
А насчет сего перла "мудрости" -> Украина озвучила цель по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2030 г. относительно уровня выбросов 1990 г., и страна уверенно движется к этой цели...... если перевести на нормальный язык то звучит так.. по сравнению с 1990 годом мы обязуемся к 2030 уничтожить как минимум 40% производства...
PS Вместо наращивания производства идет стагнация, массовое бегство населения, коммунальный геноцид, падение ВВП в долларовом эквиваленте,то есть коллапс страны и все это пытаются выдать за какое то достижение(((.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:12

  Джон написав:безумцы,рост энергопотребления означает рост экономики и благосостояния граждан. Должно быть не сокращение потребления, а рост его ..


в развитых странах давно не растет энергопотребление.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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