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Україна наростить долю
зеленої енергетики до 11%

Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:52

Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%

Пропонуємо до обговорення:
Заявив на міжнародній конференції з виконання цілей Угоди віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Дивися повний текст Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:52

Мы взяли на себя обязательство к 2020 г. сократить на 9% энергопотребление среднего уровня 2005-2009 гг.--- безумцы,рост энергопотребления означает рост экономики и благосостояния граждан. Должно быть не сокращение потребления, а рост его .. НО за счет "зеленых" и возобновляемых источников.
А насчет сего перла "мудрости" -> Украина озвучила цель по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2030 г. относительно уровня выбросов 1990 г., и страна уверенно движется к этой цели...... если перевести на нормальный язык то звучит так.. по сравнению с 1990 годом мы обязуемся к 2030 уничтожить как минимум 40% производства...
PS Вместо наращивания производства идет стагнация, массовое бегство населения, коммунальный геноцид, падение ВВП в долларовом эквиваленте,то есть коллапс страны и все это пытаются выдать за какое то достижение(((.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:12

  Джон написав:безумцы,рост энергопотребления означает рост экономики и благосостояния граждан. Должно быть не сокращение потребления, а рост его ..


в развитых странах давно не растет энергопотребление.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:30

В нормальной экономике всегда найдется куда пристроить освободившиеся ресурсы в результате экономии..то есть при постоянном потребление энергии будет расти ВВП.. у нас же этого нет в принципе. У нас нет роста ВВП в долларовом эквиваленте (ну не будем считать мультяшные картинки про рост ВВП да еще в гривнах)за серьезную статистику... зато есть падение энергопотребления..Мы уменьшаем потребление не за счет экономии.. ее и нет в помине, а за счет стагнации производства и промышленности. Это что причина для победных реляций??
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:41

  Джон написав:В нормальной экономике всегда найдется куда пристроить освободившиеся ресурсы в результате экономии..то есть при постоянном потребление энергии будет расти ВВП.. у нас же этого нет в принципе. У нас нет роста ВВП в долларовом эквиваленте (ну не будем считать мультяшные картинки про рост ВВП да еще в гривнах)за серьезную статистику... зато есть падение энергопотребления..Мы уменьшаем потребление не за счет экономии.. ее и нет в помине, а за счет стагнации производства и промышленности. Это что причина для победных реляций??


привязка роста потребления энергии к росту ВВП - это понятие середины прошлого века. сейчас энергоэффективность рулит.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 06:30

  Джон написав:Мы взяли на себя обязательство к 2020 г. сократить на 9% энергопотребление среднего уровня 2005-2009 гг.--- безумцы,рост энергопотребления означает рост экономики и благосостояния граждан. Должно быть не сокращение потребления, а рост его .. НО за счет "зеленых" и возобновляемых источников. А насчет сего перла "мудрости" -> Украина озвучила цель по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2030 г. относительно уровня выбросов 1990 г., и страна уверенно движется к этой цели...... если перевести на нормальный язык то звучит так.. по сравнению с 1990 годом мы обязуемся к 2030 уничтожить как минимум 40% производства... PS Вместо наращивания производства идет стагнация, массовое бегство населения, коммунальный геноцид, падение ВВП в долларовом эквиваленте,то есть коллапс страны и все это пытаются выдать за какое то достижение(((.

Вы думаете, что чем больше вкрутить в квартире ламп ильича - тем лучше будет?)
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:57

Основной рост энергопотребления дает промышленность - Джон тут прав: на светодиоды прокатные станы не переведешь. Рост тарифа бытовому потребителю приводит к экономии, но какой ценой - люди вспомнили, что посуду можно мыть в холодной воде, одежду между стирками можно носить дольше, подумаешь, пованивает и т.д.! Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что все кинулись за энергоэффективными А++ холодильниками, стиралками и т.д. - нет у людей на это денех. Есть показатели расхода электроэнергии на душу населения (гугл сразу находит), где Украина отстает от "недоразвитого" США раза в 4, России, Франции, Германии - 2 раза и т.д. Тренд на энергоэффективность может дать до 2% экономии в год, если речь идет о серьезных госпрограммах. У нас госпрограмма может быть только одна: фонари по ночам вырубить - вуаля, наэкономили!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:17

После 2025 года начнут энергично выводить из эксплуатации атомные энергоблоки. К 2035 году останется 2 реактора по 440 мВТ. Если ничего не будут строить взамен, будет жуткая экономия ресурсов. Так, что пусть хоть солнечные панели и ветряки ставят, если на них дают кредиты. Новые атомные блоки Украине не потянуть.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:20

  mikola963 написав:После 2025 года начнут энергично выводить из эксплуатации атомные энергоблоки. К 2035 году останется 2 реактора по 440 мВТ. Если ничего не будут строить взамен, будет жуткая экономия ресурсов. Так, что пусть хоть солнечные панели и ветряки ставят, если на них дают кредиты. Новые атомные блоки Украине не потянуть.

Это врядли. Будут продлевать срок службы до какой-то серьезной аварии, виноватыми назначат "папиредников" и т.д. Дай бог не дожить до этого неизбежного момента
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:39

  sequence написав: Есть показатели расхода электроэнергии на душу населения (гугл сразу находит), где Украина отстает от "недоразвитого" США раза в 4, России, Франции, Германии - 2 раза и т.д.


Интересно США, Германия и прочие брали ли перед кем нибудь обязательство сократить энергопотребление на 9%?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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