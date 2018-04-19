Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%

Додано: Сер 25 кві, 2018 08:57

Основной рост энергопотребления дает промышленность - Джон тут прав: на светодиоды прокатные станы не переведешь. Рост тарифа бытовому потребителю приводит к экономии, но какой ценой - люди вспомнили, что посуду можно мыть в холодной воде, одежду между стирками можно носить дольше, подумаешь, пованивает и т.д.! Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что все кинулись за энергоэффективными А++ холодильниками, стиралками и т.д. - нет у людей на это денех. Есть показатели расхода электроэнергии на душу населения (гугл сразу находит), где Украина отстает от "недоразвитого" США раза в 4, России, Франции, Германии - 2 раза и т.д. Тренд на энергоэффективность может дать до 2% экономии в год, если речь идет о серьезных госпрограммах. У нас госпрограмма может быть только одна: фонари по ночам вырубить - вуаля, наэкономили!