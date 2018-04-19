Заявив на міжнародній конференції з виконання цілей Угоди віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Дивися повний текст Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 19:52
Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%.
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:52
Мы взяли на себя обязательство к 2020 г. сократить на 9% энергопотребление среднего уровня 2005-2009 гг.--- безумцы,рост энергопотребления означает рост экономики и благосостояния граждан. Должно быть не сокращение потребления, а рост его .. НО за счет "зеленых" и возобновляемых источников.
А насчет сего перла "мудрости" -> Украина озвучила цель по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2030 г. относительно уровня выбросов 1990 г., и страна уверенно движется к этой цели...... если перевести на нормальный язык то звучит так.. по сравнению с 1990 годом мы обязуемся к 2030 уничтожить как минимум 40% производства...
PS Вместо наращивания производства идет стагнация, массовое бегство населения, коммунальный геноцид, падение ВВП в долларовом эквиваленте,то есть коллапс страны и все это пытаются выдать за какое то достижение(((.
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:12
в развитых странах давно не растет энергопотребление.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:30
В нормальной экономике всегда найдется куда пристроить освободившиеся ресурсы в результате экономии..то есть при постоянном потребление энергии будет расти ВВП.. у нас же этого нет в принципе. У нас нет роста ВВП в долларовом эквиваленте (ну не будем считать мультяшные картинки про рост ВВП да еще в гривнах)за серьезную статистику... зато есть падение энергопотребления..Мы уменьшаем потребление не за счет экономии.. ее и нет в помине, а за счет стагнации производства и промышленности. Это что причина для победных реляций??
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:41
привязка роста потребления энергии к росту ВВП - это понятие середины прошлого века. сейчас энергоэффективность рулит.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 кві, 2018 06:30
Вы думаете, что чем больше вкрутить в квартире ламп ильича - тем лучше будет?)
Додано: Сер 25 кві, 2018 08:57
Основной рост энергопотребления дает промышленность - Джон тут прав: на светодиоды прокатные станы не переведешь. Рост тарифа бытовому потребителю приводит к экономии, но какой ценой - люди вспомнили, что посуду можно мыть в холодной воде, одежду между стирками можно носить дольше, подумаешь, пованивает и т.д.! Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что все кинулись за энергоэффективными А++ холодильниками, стиралками и т.д. - нет у людей на это денех. Есть показатели расхода электроэнергии на душу населения (гугл сразу находит), где Украина отстает от "недоразвитого" США раза в 4, России, Франции, Германии - 2 раза и т.д. Тренд на энергоэффективность может дать до 2% экономии в год, если речь идет о серьезных госпрограммах. У нас госпрограмма может быть только одна: фонари по ночам вырубить - вуаля, наэкономили!
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:17
После 2025 года начнут энергично выводить из эксплуатации атомные энергоблоки. К 2035 году останется 2 реактора по 440 мВТ. Если ничего не будут строить взамен, будет жуткая экономия ресурсов. Так, что пусть хоть солнечные панели и ветряки ставят, если на них дают кредиты. Новые атомные блоки Украине не потянуть.
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:20
Это врядли. Будут продлевать срок службы до какой-то серьезной аварии, виноватыми назначат "папиредников" и т.д. Дай бог не дожить до этого неизбежного момента
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:39
Интересно США, Германия и прочие брали ли перед кем нибудь обязательство сократить энергопотребление на 9%?
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