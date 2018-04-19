Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%

У нас нет роста ВВП в долларовом эквиваленте
Ну почему же нет - в 16-ом ВВП был 94 млрд., в 17-ом - 112-115 млрд. (точнее увидим в начале июля на сайте ВБ). Правда, в 13-ом он был 180+
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Додано: Сер 25 кві, 2018 09:56
Ну почему же нет - в 16-ом ВВП был 94 млрд., в 17-ом - 112-115 млрд. (точнее увидим в начале июля на сайте ВБ). Правда, в 13-ом он был 180+
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:37
[quote="4353418:Shram"..
Интересно США, Германия и прочие брали ли перед кем нибудь обязательство сократить энергопотребление на 9%?[/quote]
Не уверен - США после Трампа вообще вышли из всех "зеленых" договоров и начали реинкарнацию угля. То же самое касается Германии и Японии - после Фукусимы у обоих уменьшилась доля атомной генерации и выросла доля угля в балансе. Нужны пруфы - скину
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