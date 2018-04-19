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Україна наростить долю
зеленої енергетики до 11%

Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:56

У нас нет роста ВВП в долларовом эквиваленте

Ну почему же нет - в 16-ом ВВП был 94 млрд., в 17-ом - 112-115 млрд. (точнее увидим в начале июля на сайте ВБ). Правда, в 13-ом он был 180+
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:37

Не уверен - США после Трампа вообще вышли из всех "зеленых" договоров и начали реинкарнацию угля. То же самое касается Германии и Японии - после Фукусимы у обоих уменьшилась доля атомной генерации и выросла доля угля в балансе. Нужны пруфы - скину
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:29

  sequence написав:Не уверен - США после Трампа вообще вышли из всех "зеленых" договоров и начали реинкарнацию угля. То же самое касается Германии и Японии - после Фукусимы у обоих уменьшилась доля атомной генерации и выросла доля угля в балансе. Нужны пруфы - скину

Небольшое уточнение - немцы, долю угля в энергетике хоть планируют сократить, на данный момент вынуждены наращивать мощности тепловой генерации. Даже не предлагаю угадывать: на что они меняют свой Kohle... Ответ очевиден - газу альтернативы пока нет, он из углеводородов самый "экологичный". Зеленая энергетика пока стабильной поставки гарантировать не может.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:59

  sequence написав:Не уверен - США после Трампа вообще вышли из всех "зеленых" договоров и начали реинкарнацию угля. То же самое касается Германии и Японии - после Фукусимы у обоих уменьшилась доля атомной генерации и выросла доля угля в балансе. Нужны пруфы - скину


У Японии "уменьшилась" доля атомной генерации, потому что они, поддавшись панике, вырубили вообще все реакторы.
Сейчас и реакторы запускают и долю "зеленой" энергетики по-прежнему наращивают.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:59

  trololo написав:
  Джон написав:безумцы,рост энергопотребления означает рост экономики и благосостояния граждан. Должно быть не сокращение потребления, а рост его ..


в развитых странах давно не растет энергопотребление.

В Исландии например.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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  #<12
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