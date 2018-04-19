Україна наростить долю зеленої енергетики до 11%

У нас нет роста ВВП в долларовом эквиваленте
Ну почему же нет - в 16-ом ВВП был 94 млрд., в 17-ом - 112-115 млрд. (точнее увидим в начале июля на сайте ВБ). Правда, в 13-ом он был 180+
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Додано: Сер 25 кві, 2018 09:56
Ну почему же нет - в 16-ом ВВП был 94 млрд., в 17-ом - 112-115 млрд. (точнее увидим в начале июля на сайте ВБ). Правда, в 13-ом он был 180+
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:37
Не уверен - США после Трампа вообще вышли из всех "зеленых" договоров и начали реинкарнацию угля. То же самое касается Германии и Японии - после Фукусимы у обоих уменьшилась доля атомной генерации и выросла доля угля в балансе. Нужны пруфы - скину
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:29
Небольшое уточнение - немцы, долю угля в энергетике хоть планируют сократить, на данный момент вынуждены наращивать мощности тепловой генерации. Даже не предлагаю угадывать: на что они меняют свой Kohle... Ответ очевиден - газу альтернативы пока нет, он из углеводородов самый "экологичный". Зеленая энергетика пока стабильной поставки гарантировать не может.
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:59
У Японии "уменьшилась" доля атомной генерации, потому что они, поддавшись панике, вырубили вообще все реакторы.
Сейчас и реакторы запускают и долю "зеленой" энергетики по-прежнему наращивают.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 25 кві, 2018 21:59
В Исландии например.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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