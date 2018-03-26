Які "сюрпризи" готують для гаманців українців.
Дивися повний текст День фінансів, 24 квітня: #Будетількидорожчати?.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 06:46
День фінансів, 24 квітня: #Будетількидорожчати?
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Дивися повний текст День фінансів, 24 квітня: #Будетількидорожчати?.
Додано: Сер 25 кві, 2018 06:46
Когда пачка сигарет подорожает в три раза, примут закон о запрете выращивании табака для личных целей.
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